HONOR, katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu Magic V2'yi duyurdu. Titanyum çerçeve ve ekranı kırıştırmadığı iddia edilen özel bir menteşe tasarımına sahip olan telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Magic V2"yi tanıttı. Galaxy Z Fold5 rakibi katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan HONOR Magic V2, şu an için sadece Çin'de satın alınabiliyor ve fena sayılmayan bir fiyat etiketine sahip. Gelin hep birlikte HONOR Magic V2'ye yakından bakalım.

Tahmin edilebileceği üzere çift ekranlı bir yapıya sahip olan akıllı telefon, kapağında 6.43 inç büyüklüğünde 2376 x 1060 piksel çözünürlük sunan 120 Hz'lik OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. İç kısımda yer alan katlanabilir ekran ise 7.92 inç görüntü alanı, 2344 x 2156 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Her iki ekranında da aynı selfie kameraya ev sahipliği yapan HONOR Magic V2, tüketiciye 16 MP çözünürlük ve dahili ultra geniş açı sunuyor.

Karşınızda HONOR Magic V2

HONOR Magic V2, amiral gemisi telefonlara kafa tutan bir model. Bu bağlamda; Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 16 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 66W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan akıllı telefonun Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzü ile çalışacağını belirtelim. Öte yandan; HONOR bu akıllı telefonda hafif titanyum malzeme kullandı. Şirket, su damlası şeklinde dizayn edilen menteşe tasarımının ekranı kırıştırmadığını söylüyor. Bu akıllı telefon, açık halde 4,7, kapalı halde 9,9 mm kalınlık değerine sahip. Bu değer, Samsung Galaxy Z Fold5'te kapalı halde 6,1 mm, kapalı halde 13,4 mm olarak açıklanmıştı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, gelişmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açı desteği sunuyor. Buna yine 50 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı ikinci kamera eşlik ediyor. Telefonun üçüncü kamerası ise 20 MP çözünürlük sunuyor ve telefoto amacıyla kullanılıyor. Bu kamera kurulumunun hemen yanına yerleştirilen lazer sensör ise anlık derinlik verilerini kullanarak mükemmel bir odaklama imkânı sunuyor. LED flaş'ın hemen altında ise renk sıcaklığını ve titreşimi ölçen ikinci bir sensör daha bulunuyor.

HONOR Magic V2 teknik özellikleri:

Ekran 6.43 inç 2376 x 1060 piksel, 120 Hz, OLED

7.92 inç 2344 x 2156 piksel, 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 16 MP (f/2.2) (her iki ekranda mevcut) Arka Kamera 50 MP (f/1.9, OIS) + 50 MP (f/2.0) + 20 MP (f/2.4, OIS) Batarya 5.000 mAh (66W) İşletim Sistemi Android 13 (MagicOS 7.2)

HONOR Magic V2 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 256 GB 1.240 dolar 16 GB + 512 GB 1.380 dolar 16 GB + 1 TB (Ultimate Edition) 1.650 dolar

An itibarıyla Çinli tüketicilerin satın alabildikleri akıllı telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.