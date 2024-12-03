HONOR, 2025 model dizüstü bilgisayarları "MagicBook X16 Plus" ile "MagicBook X14 Plus"ı duyurdu. Teknik açından gayet yeterli olan dizüstü bilgisayarlar, fiyatları ile de hiç fena değiller.

HONOR, yepyeni ürünlerini duyurduğu lansman etkinliğinde dizüstü bilgisayar kategorisini de boş geçmedi. Şirket, 2025 model "MagicBook X16 Plus" ile "MagicBook X14 Plus" isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Gelin hep birlikte bu bilgisayarlara yakından bakalım.

Adından da anlaşılabileceği üzere MagicBook X16 Plus, 16 inç boyutlu bir ekrana sahip. 2.5K, yani 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 430 nit parlaklık değerine sahip. MagicBook X14 Plus modelinde ise 2.8K, yani 2880 x 1800 piksel çözünürlük sunan yine 120 Hz tazeleme oranı ve 430 nit parlaklık değerine sahip bir ekranla karşılaşıyoruz.

Karşınızda HONOR MagicBook X16 Plus

13. nesil Intel Core i5-2200H işlemciden güç alan, 32 GB'ye kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile desteklenen HONOR MagicBook X16 Plus, bir dizi yapay zekâ destekli özellikle donatıldı. Windows 11 Home ile çalışan dizüstü bilgisayar, tam dolu bataryası ile 11,5 saate kadar 1080p video oynatmaya imkân tanıyacak. Burada bahsettiğimiz tüm özelliklerin MagicBook X14 Plus için de geçerli olduğunu söyleyelim. Sadece MagicBook X14 Plus'ın bataryası, 11 saate kadar 1080p video oynatmaya olanak tanıyor.

MagicBook X14 Plus ise böyle görünüyor:

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi özelliklerle donatılan dizüstü bilgisayarlarda, parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor. Ayrıca her iki dizüstü bilgisayarda da 720p webcam bulunuyor. Büyük modelin 17,9 milimetre kalınlığında ve 1,79 kilogram ağırlığında, küçük modelin ise 15,9 milimetre kalınlığında ve 1,34 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyelim.

HONOR MagicBook X14 Plus ve X16 Plus fiyatları: