Tek Şarjla 15 Gün Kullanılabilen Honor Watch 5 Avrupa'da Satışa Çıktı (Bize de Gelir mi?)

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Honor'un yeni akıllı saati Watch 5, Avrupa'da belirli marketlerde satışa çıktı. Saat tek şarjla 15 güne kadar kullanım sunuyor.

Honor Watch 5 ilk duyurulduğu andan itibaren küresel pazarlarda merakla beklenen bir model olarak biliniyor. Uzun pil süresi ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken Watch 5, fiyatına bağlı olarak büyük satış rakamlarına da ulaşma potansiyeline sahip. İlk olarak IFA 2024'te tanıtılan akıllı saat, Avrupa'da da çeşitli pazarlarda satışa çıktı.

Yeni Honor Watch 5, bir önceki nesile göre daha büyük bir ekrana sahip ve bu ekranın piksel yoğunluğu da daha fazla. Böylece saatin ekranı hem daha canlı hâle geliyor hem de daha net görüntü verebiliyor. Sadece 35 gramlık bu saat oldukça hafif. 

Honor Watch 5 özellikleri

Ekran 1.85 inç AMOLED, yüksek piksel yoğunluğu
Kalınlık 11 mm
Ağırlık 35 gram
Batarya 480 mAh silikon-karbon batarya, Turbo X Akıllı Güç Yönetimi
Pil Ömrü 15 güne kadar
Sağlık Takibi 24/7 kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü, tek tıkla sağlık taraması
Aktivite İzleme AccuTrack konumlandırma sistemi ile gelişmiş GPS doğruluğu
Spor Modları 85 spor modu, 12 profesyonel antrenman seçeneği
Özelleştirilebilirlik 400+ özelleştirilebilir saat yüzü
Su Geçirmezlik 5 ATM
Konum Sistemleri GPS
Depolama 64 MB + 4 GB

Honor Watch 5 fiyatı

Honor Watch 5

Honor Watch 5 iki farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Bu varyantlar arasındaki fark ise teknik özelliklerde değil kordonlarda yatıyor. Siyah veya altın rengi kordona sahip olan modeller 149 euro (5486 TL),  yeşil kordonlu varyant ise 169 euro (6222 TL)'den satışa çıktı. Honor Watch 5 şu anda Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya'da satışa çıkmış durumda.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/11/10/honor-watch-5-launched-in-uk-spain-and-germany/
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