Honor Watch 5 ilk duyurulduğu andan itibaren küresel pazarlarda merakla beklenen bir model olarak biliniyor. Uzun pil süresi ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken Watch 5, fiyatına bağlı olarak büyük satış rakamlarına da ulaşma potansiyeline sahip. İlk olarak IFA 2024'te tanıtılan akıllı saat, Avrupa'da da çeşitli pazarlarda satışa çıktı.
Yeni Honor Watch 5, bir önceki nesile göre daha büyük bir ekrana sahip ve bu ekranın piksel yoğunluğu da daha fazla. Böylece saatin ekranı hem daha canlı hâle geliyor hem de daha net görüntü verebiliyor. Sadece 35 gramlık bu saat oldukça hafif.
Honor Watch 5 özellikleri
|Ekran
|1.85 inç AMOLED, yüksek piksel yoğunluğu
|Kalınlık
|11 mm
|Ağırlık
|35 gram
|Batarya
|480 mAh silikon-karbon batarya, Turbo X Akıllı Güç Yönetimi
|Pil Ömrü
|15 güne kadar
|Sağlık Takibi
|24/7 kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü, tek tıkla sağlık taraması
|Aktivite İzleme
|AccuTrack konumlandırma sistemi ile gelişmiş GPS doğruluğu
|Spor Modları
|85 spor modu, 12 profesyonel antrenman seçeneği
|Özelleştirilebilirlik
|400+ özelleştirilebilir saat yüzü
|Su Geçirmezlik
|5 ATM
|Konum Sistemleri
|GPS
|Depolama
|64 MB + 4 GB
Honor Watch 5 fiyatı
Honor Watch 5 iki farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Bu varyantlar arasındaki fark ise teknik özelliklerde değil kordonlarda yatıyor. Siyah veya altın rengi kordona sahip olan modeller 149 euro (5486 TL), yeşil kordonlu varyant ise 169 euro (6222 TL)'den satışa çıktı. Honor Watch 5 şu anda Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya'da satışa çıkmış durumda.