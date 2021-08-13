HONOR X20 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HONOR, orta-üst segment yeni telefonu X20 5G'yi resmen duyurdu. MediaTek Dimensity 900 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefon, sunduğu performansa paralel fiyata sahip. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte IMAX kameralı ilk amiral gemisi telefonları Magic 3'ü duyuran HONOR, bugün de X20 5G olarak isimlendirdiği orta-üst segment telefonunu duyurdu. Fena sayılmayan özelliklere ve standart bir tasarıma sahip olan HONOR X20 5G, nispeten uygun fiyatıyla kendine alıcı bulacak gibi görünüyor. Peki HONOR X20 5G, tüketiciye neler vadediyor?

HONOR'un yeni akıllı telefonu, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan LCD ekranla geliyor. Hap şeklinde bir deliğe sahip olan bu ekran, bünyesinde 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı taşıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda HONOR X20 5G

HONOR X20 5G, MediaTek'in Dimensity 900 işlemcisinden güç alıyor. Şirket bu gücü, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekliyor. Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 arayüzü ile çalışan telefon, Google Servisleri'ni de içerisinde bulunduruyor. Telefonun sahip olduğu 4.300 mAh kapasiteli batarya ise 66 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

HONOR'un yeni akıllı telefonu, üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. Dijital görüntü sabitleme (EIS) özelliğine sahip olan bu kamera kurulumu, sahip olduğu yapay zeka desteği ile de sahip olduğundan fazlasını sunabiliyor.

HONOR X20 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, LCD

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.300 mAh (66 watt hızlı şarj)

4.300 mAh (66 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Magic UI 4.2

Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C Boyutlar: 161.8 mm x 74.7 mm x 8.5 mm

161.8 mm x 74.7 mm x 8.5 mm Ağırlık: 192 gram

Tüm bu özellikleriyle duyurulan HONOR X20 5G, Çin pazarında satışa sunuldu. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan telefonun fiyatlandırma durumu ise şu şekilde;