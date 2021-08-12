HONOR Magic 3 Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'den ayrılan HONOR, yeni dönemdeki ilk amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Magic 3, Magic 3 Pro ve Magic 3 Pro Plus olarak isimlendirilen telefonlar, üst düzey özelliklere sahipler. Ayrıca HONOR'un yeni amiral gemileri, fiyatları açısından da fazlasıyla üst düzeyler.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte amiral gemisi telefon serisi Magic 3'ü duyurdu. Magic 3, Magic 3 Pro ve Magic 3 Pro Plus olmak üzere üç model ile karşımıza çıkan şirket, Huawei sonrası dönemindeki ilk amiral gemisiyle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünse bile bu telefonların fiyatları, kafaları karıştıracak düzeyde.

HONOR'un yeni akıllı telefonları, bazı ortak özelliklere sahipler. Örneğin her üç modelde de 6,76 inç büyüklüğünde 1344p OLED ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar, tüketicilere 120 Hz tazeleme oranı vadediyorlar. Ayrıca her üç modelde de 4.600 mAh kapasiteli bataryalar sunan mühendisler, bu bataryalara 66 watt kablolu hızlı şarj desteği eklemeyi tercih etmişler. Ayrıca bu kameralar, HONOR ile IMAX ile iş birliği sayesinde LOG formatında film çekebiliyorlar. 8 farklı mod ile gelen video çekim özelliği, benzersiz videolar vadediyor. Ayrıca cihazlarda sekiz adet 3D LUT renk derecelendirme profili de bulunuyor.

Karşınızda HONOR Magic 3 serisi

Solda HONOR Magic 3, sağda ise HONOR Magic 3 Pro Plus'ı görüyorsunuz.

Telefonların diğer teknik özelliklerine baktığımızda, Magic 3'te Snapdragon 888, Magic 3 Pro ve Magic 3 Pro Plus'ta ise Snapdragon 888+ işlemcinin varlığını görüyoruz. Magic 3 ve Magic 3 Pro'da 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonu yer alırken Magic 3 Pro Plus'ta ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olarak karşımıza çıktı.

HONOR Magic 3 Pro'yu görüyorsunuz.

HONOR'un yeni akıllı telefonları, kamera özellikleri açısından birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu bağlamda; Magic 3'te 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP de monokrom kamera yer alıyor. Magic 3 Pro'da ise bunlara ek olarak 64 MP'lik bir telefoto kamera yer alıyor. Serinin en üst düzey modeli Magic 3 Pro Plus 50 MP ana kameraya ek olarak 64 MP ultra geniş açışı kamera, telefoto kamera ve monokrom kameraya ev sahipliği yapıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi, her üç modelde de sinematik video çekimleri yapabileceksiniz.

HONOR Magic 3 teknik özellikleri

Ekran: 6,76 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz, 1344p çözünürlük

6,76 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz, 1344p çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 64 MP

50 MP + 13 MP + 64 MP Batarya: 66 watt hızlı şarj destekli 4.600 mAh

HONOR Magic 3 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,76 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz, 1344p çözünürlük

6,76 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz, 1344p çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+

Qualcomm Snapdragon 888+ RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 64 MP + 64 MP

50 MP + 13 MP + 64 MP + 64 MP Batarya: 66 watt hızlı şarj destekli 4.600 mAh

HONOR Magic 3 Pro Plus teknik özellikleri

Ekran: 6,76 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz, 1344p çözünürlük

6,76 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz, 1344p çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 64 MP + 64 MP

50 MP + 64 MP + 64 MP + 64 MP Batarya: 66 watt hızlı şarj destekli 4.600 mAh

HONOR tarafından yapılan açıklamalarda, telefonların küresel çıkış tarihlerine ilişkin bir açıklamada bulunulmadı. Ancak fiyat konusunda net olan şirket, yeni modelleri için şu paraları istiyor;

Magic 3: 1.055 dolar

Magic 3 Pro: 1.290 dolar

Magic 3 Pro Plus: 1.760 dolar

Not: HONOR Magic 3 serisinin tüm modellerinde Android işletim sistemi kullanıldığını ve Google Servisleri'ni içerdiğini belirtelim.