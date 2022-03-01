İnternetsiz bir dünyanın mümkün olmadığı zamanlardayız. Bu yüzden mobilite oldukça değerli. İnternetimiz bittiği zaman arkadaşımızın telefonundan faydalanabilmemize imkan sağlayan hotspot aslında nedir? Günümüzün vazgeçilmez mobil teknolojisi hotspot ne işe yarar sorularının cevabını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz.

Mobil internet paketimizin bir anda bitmesiyle imdadımıza yetişen arkadaşlarımız iyi ki varlar. 21. yüzyılda internet hayatımızın olmazsa olmazı halini aldı. Haliyle evimizden işimize, eğitimimizden sosyal yaşamımıza kadar internetsiz yapamaz olduk. Şüphesiz ki böyle bir ihtiyacın içerisinde internet paylaşımı olmazsa olmazdı.

Mobil cihazlardan internet paylaşımını mümkün hale getiren hotspot teknolojisi oldukça basit bir çalışma mantığına sahip. Peki özünde hotspot nedir? Android ve iPhone cihazlarında nasıl internet paylaşımı yapabiliriz? Mobil hotspot kullanımına ilişkin bütün detayları sizler için derledik.

Hotspot nedir?

Hotspot hareket halindeyken telefonları, tabletleri, bilgisayarları ve diğer cihazları internete bağlayabilmemize izin veren kablosuz bir erişim teknolojisidir. Hemen hemen her akıllı telefonda hotspot teknolojisi bulunuyor. Tabi isteğinize göre çok daha fazla cihaz bağlayabileceğiniz ve çok daha hızlı internet bağlantısı kurabileceğiniz cihazları da satın alabilirsiniz. Hotspot teknolojisi 1 Mbps internet bağlantısından 1000 Mbps’ye kadar hız genişliğine sahiptir.

Genellikle belirli sınırlamalarla geldiği için cihazınızın desteklediği hıza kadar bağlantı paylaşabilirsiniz. Tabi burada operatörünüzün size sağladığı internet hızının da etkisi büyük. Genellikle kısa süreli olarak tercih edilen hotspot, ev internetiyle yer değiştirebileceğiniz bir cömertliğe sahip değil. Tabi bazen operatörler evde internet kullanımı için hotspot kampanyaları sunabiliyor.

Hotspot ne işe yarar?

En yalın haliyle internet paylaşılmasına imkan tanıyan teknolojiye hotspot diyoruz. Bir çeşit mobil modem gibi düşünebilirsiniz. Telefonunuzu anında modeme çeviriyorsunuz ve şifrenizi bilen herkes bu sayede internete bağlanabiliyor. Wifi üzerinden bunu yaptıkları için de oldukça yüksek hızda bir internet bağlantısına sahip oluyorlar.

Bir kafede otururken ortak paylaşım alanındaki internete bağlanmak da ayın mantıktır. Ama burada önemli olan mobil cihazı bir modeme dönüştürmek olduğu için mobil hotspot ön plana çıkıyor. Arkadaşınızın ya da aile bireylerinin mobil internetini sizinle paylaşabilmesi için telefonundan mobil hotspotu aktif etmesi gerekir.

Mobil Hotspot nedir?

Mobil hotspot tamamen taşınabilir internet paylaşım ağlarıdır. Normal bir Hotspot ağı fiziki olarak bir lokasyona bağlı bulunurken, mobil hotspot ağları hareketlidir ve fiziki bir bağlantısı yoktur. Mobil hotspot'lara en basit örnek, akıllı telefonlarınızdan oluşturduğunuz “internet paylaşımı” ağlarıdır. Bu ağlar taşınabilirdir ve “tetheding” olarak adlandırılır.

Yani hareket halinde de kullanabilirsiniz. Arabada 3 kişinin seyahat ettiğini düşünün. Bir kişi mobil internetinden mobil hotspotu aktif ettiği anda diğer 2 kişi de o interneti kullanabilir. Mobil cihazların (bütün akıllı telefonların) rahatlıkla modeme dönüştüğü bu teknoloji günümüzde hemen hemen her aktif internet tüketicisi tarafından kullanılıyor.

iPhone’da hotspot nasıl açılır?

Adım #1: Ayarlar menüsüne gelin ve hücresel yazısına tıklayın

Ayarlar menüsüne gelin ve hücresel yazısına tıklayın Adım #2: Kişisel erişim noktası veya ayarlardan kişisel erişim noktasına gidin

Kişisel erişim noktası veya ayarlardan kişisel erişim noktasına gidin Adım #3: Diğerleri katılabilsin yazısının yanındaki sürgüye dokunun

Adım #1: Ayarlar menüsüne gelin ve hücresel yazısına tıklayın

Öncelikle cihazınızdaki ayarlar menüsüne gelin ve buradan hücresel yazısına tıklayın. Şayet internetinizi ilk defa paylaşıyorsanız ayar yapmanız gerekebilir. Sonrasında çok daha pratik bir şekilde iPhone hotspot aktif edebilirsiniz.

Adım #2: Kişisel erişim noktası veya ayarlardan kişisel erişim noktasına gidin

Bu işlemi yaparken zaten çok fazla seçenek olmadığı için rahatlıkla sonuca ulaşacaksınız. Kişisel erişim noktası oldukça yalın bir tasarıma sahip olduğu için hemen diğerleri katılabilsin bölümüne ulaşın.

Adım #3: Diğerleri katılabilsin yazısının yanındaki sürgüye dokunun

Burada hem mobil hotspot özelliğini aktif edebilirsiniz hem de wifi parolası belirleyerek internetinize bağlanacak kişilerin şifre girmesini isteyebilirsiniz. Kişisel Erişim Noktanıza bir aygıt bağladığınızda durum çubuğu mavi olur ve kaç aygıtın katıldığını gösterir. Kişisel Erişim Noktanıza aynı anda katılabilecek aygıt sayısı cihazınıza göre değişmektedir.

Android’de hotspot nasıl açılır?

Adım #1: Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın

Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın Adım #2: Hotspot yazısına dokunun ve aktif edin

Hotspot yazısına dokunun ve aktif edin Adım #3: Hotspot yazısını bulamıyorsanız ayarlardan düzenle bölümüne gelin ve hotspot bölümüne ulaşın.

Adım #1: Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın

Akıllı telefonunuzun ekranını yukarıdan aşağı doğru kaydırarak hızlı menüdeki hotspot tuşuna ulaşabilirsiniz. Bazı Android sürümlerinde kolaylıkla ulaşılabilirken bazılarında sonradan ayarlamak gerekiyor. Bu yüzden hızlı başlangıç menüsünde eğer hotspot yok ise ayarlara girmeniz gerekiyor.

Adım #2: Hotspot yazısına dokunun ve aktif edin

Hotspot yazısına dokununca otomatik olarak telefonunuz modeme dönüşmüş olacak. Daha önceden telefonunuza bağlanmış olanlar var ise onlar da wifi üzerinden bağlanabilecek. İsterseniz ayarlardan şifre değiştirebilir ya da yeni bir şifre koyarak bağlantıları sınırlayabilirsiniz.

Adım #3: Hotspot yazısını bulamıyorsanız ayarlardan düzenle bölümüne gelin ve hotspot bölümüne ulaşın.

Bazı Android cihazlarda hızlı başlangıç menüsünde doğrudan Hotspot yazısı olmuyor. Bu tarz durumlarda ayarlara girin ve ardından ağ ve internet seçeneğini tıklayın. Hotspot ve tethering yazısına basarak kablosuz hotspot bölümünü aktif edebilirsiniz. Bu bölümden hem hotspot şifresini ayarlayabilirsiniz hem de erişim noktalarıyla ilgili ince ayarlara göz atabilirsiniz.

Not: Bu bölümde şifre değiştirme ya da hotspot açıp kapatma dışında yapılacak olan her işlem bağlantınızı değiştirebilecek potansiyeldedir. Bu ince ayarları yapmadan önce operatörünüzle iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnternet paylaştıranlardan mısınız yoksa internetini paylaşanlardan mı?