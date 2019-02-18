House MD'nin Türkiye Uyarlaması Çok Yakında Geliyor

Hugh Laurie'nin muhteşem oyunculuğu ve zaman zaman yönetmen koltuğuna oturuşuyla devleştiği dizinin Türkiye uyarlaması çekiliyor.

Ülkemizde hastane dizilerinin tutup tutmadığı konusunda emin olabilmek zor. Nitekim bu alandaki yegane dizilerimizden olan Doktorlar, halen televizyonlarda tekrarı dönen bir yapım ve itiraf edelim ki dizi, başına kitlendiğinizde sizleri esir edebiliyor.

Amerikan televizyon kanalı FOX'tan satın alınan House'un yazarlığını Berkun Oya yapacak ve diziyi Taylan Biraderler yönetecek. Henüz Gregory House karakterini kimin canlandıracağı yönünde hiçbir bilgi yok.

'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi önemli dizilerde sağlam işler çıkaran Taylan Biraderlerin iyi bir yapıma imza atacağını düşünüyoruz. Bu raddeden sonra House'u kimin oynayacağını düşünmek ve fikir yürütmek kalıyor bize. Akıllara gelen ilk isimse pek tabi ki...

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