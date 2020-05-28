HP, Reverb G2 Sanal Gerçeklik Başlığını Tanıttı

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi HP, özellikle oyun tutkunları için öne çıkan bir ürün olan Reverb G2 sanal gerçeklik başlığının tanıtımını yaptı. Üç dev şirket HP, Valve ve Microsoft ortaklığında hazırlanan başlık, daha şimdiden olumlu yorumlar almayı başardı.

Sanal gerçeklik teknolojisi son senelerde hayatımızın içinde kalıcı bir yer edinecek düzeyde gelişme gösterdi. Yavaş yavaş popüler hâle gelen bu teknoloji kullanılarak tasarlanan yeni ürünlerin gittikçe daha ulaşılabilir olması, tüketicilerin en büyük beklentileri arasında. HP firması da bu alanda çeşitli atılımlar göstererek öne çıkmaya çalışıyor. Dev şirketler Valve ve Microsoft ile ortaklaşa bir çalışmanın ürünü olan yeni sanal gerçeklik başlığı Reverb G2'nin tanıtılması da bu atılımlardan sonuncusu.

Yaklaşık iki ay önce yayınlanan reklam filminden sonra ürünün gerçek anlamda tanıtımının bugün yapıldığını söylemek mümkün. Sanal gerçeklik başlığının özellikle oyuncuları oldukça heyecanlandırdığı görülüyor. En yüksek çözünürlüğe sahip sanal gerçeklik başlığı olacağı söylenen ürünün Valve’dan destek aldığı da biliniyor. Bunların yanında Reverb G2’nin perakende satış fiyatı da 599 dolar olarak açıklanmış durumda. Şu an piyasadaki en iyi sanal gerçeklik başlıklarından Valve Index ile yarıştığı söylenen ürünün rakibinin 999 dolarlık fiyatı karşısında önde olduğu görülüyor.

Reverb G2, daha önce görülmemiş pek çok yeni özellikle geliyor:

HP Reverb G2’nin lenslerinin Valve tarafından tasarlandığı da açıklandı. Bunun yanında üründe netlik, kontrast, parlaklık gibi şeylerin ayarlanması daha kolay olacak ve gözler arasındaki mesafe de kişisel kalibrasyon için istenildiği gibi değiştirilebilecek. Görüntü kalitesinin yanında başlıktaki ses kalitesinin de üst düzey olarak tasarlandığı bilgisi şirket tarafından aktarılan bir diğer detay. Benzersiz ses yeteneğine sahip olarak üretildiği söylenen başlık, tüm bunların yanı sıra ekstra kameralara da sahip olacak.

Şirketler başlığı tasarlarken ergonomiyi de oldukça ince hesaplamış. 90 derece eğilebilen kafa bandı sayesinde kullanıcının rahatı ön plana alınmış. Valve Index’ten en iyi donanım ve tasarım ilhamıyla üretilen başlığın fiyatının uygun tutulması, HP Reverb G2’yi tercih sebebi yapacak gibi görünüyor. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen başlığın Türkiye için satışta olup olmayacağıysa herhangi bir açıklama yapılmadığı için henüz bilinmiyor.