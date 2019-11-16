Huawei, ABD'deki Lisansını 2 Hafta Daha Uzatmak İstiyor

ABD ile Çin arasındaki ticari savaştan en ağır yarayı alan Huawei, Ağustos ayında cezanın ertelenmesi sonrası aldığı üç aylık lisansı iki hafta daha uzatmak istiyor. Şirketin lisansı, pazartesi günü sona eriyor.

Çin ve ABD arasındaki ticari savaşta en çok darbeyi alan firmanın Huawei olduğu söylemek çok da yanlış olmaz. Bu hasarı olabildiğince azaltmak isteyen Çinli telekomünikasyon şirketi, ABD’li şirketlerle çalışmak için lisans süresini iki hafta daha uzatmaya hazırlanıyor. Şirketin daha önce yaptığı 90 günlük uzatma pazartesi günü sonlanıyor.

İki haftalık uzatma süresinin oldukça kısa olduğunu da düşünürsek Huawei’nin daha uzun vadeli bir uzatma işlemi için çalışmalar yaptığı da söyleniyor. Ancak düzenleyicilerin önüne çıkarabileceği engelleri aşmak için ilk olarak kısa süreli uzatma planları yapıyor. Ayrıca her iki taraf da henüz bu bilgileri onaylamış değil ve bu konu hakkında yorum yapmayı da reddediyorlar.

Lisans uzatma anlaşması

ABD, Huawei ile ticaret yapmanın ülkenin ulusal güvenliğini riske attığını düşünmesi sonrası Çinli teknoloji şirketini Mayıs ayında kara listeye almıştı. ABD’li şirketlerin de Çinli holding ile çalışmasını yasaklamıştı. Bu gelişmelerin ardından geçici bir erteleme çıkarılmış ve Ağustos ayında lisans süresi üç ay için uzatılmıştı. Bu anlaşma da pazartesi günü sonlanıyor.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Çinli teknoloji üreticisi Huawei için farklı yerlerden iyi haberler geliyor. Qualcomm ve ARM şirketleriyle yapılan işler devam ederken ticaret savaşına rağmen şirket, akıllı telefon satışlarını artırmaya devam ediyor.

Ancak şirkete sadece iyi haberler de gelmiyor. Şirketin henüz çözülmemiş büyük bir problemi bulunuyor: Google lisansı. Şirketin son çıkan cihazları Google lisansından mahrum çıkıyor. Akıllı telefonlarında halen Android işletim sistemi kullanabilseler de YouTube, Gmail, Google Play gibi Google servislerini telefonlarında kullanamıyorlar. Bu gelişmeler, Çin pazarındaki satışlarını etkilemese de şirket için oldukça önemli bir pazar olan batıda satışları oldukça zora sokuyor.