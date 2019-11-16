Huawei, iPad Pro'ya oldukça benzetilen delikli ekran tasarımına sahip Huawei Mate Pad'in tanıtım tarihini açıkladı. Richard Yu'nun paylaşımına göre tablet 25 Kasım'da tanıtılacak.

Bundan iki hafta önce Huawei’nin iPad Pro benzeri bir tablet üzerinde çalıştığını gösteren bir haber yapmıştık. İşte o zamanlar yalnızca bir söylenti olan bu tablet, Huawei CEO’su Richard Yu’nun Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla kesinlik kazandı. Richard, Mate Pad’in 25 Kasım’da tanıtılacağını söyledi.

Huawei de Weibo üzerinden Çin’de düzenlenecek etkinliğin tarihini paylaştı. Huawei’nin yeni tableti olacak Mate Pad, aslında daha önce MediaPad 7 adıyla anılıyordu. Yani bu tabletin geçtiğimiz haziran ayında çıkan MediaPad 6 tabletinin üst modeli olması bekleniyordu.

Huawei’nin Mate Pad tabletine ait görselde de görebileceğiniz üzere tablet, delikli ekran tasarımına sahip olan ilk Android tablet olma özelliğini taşıyacak. Tabletin özelliklerine gelirsek, Huawei Mate Pad’in Kirin 990 yonga setine sahip olması bekleniyor.

Bununla birlikte Mate Pad’in 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Batarya kısmında ise Huawei’nin hızlı şarj desteğine sahip olan 7.000 mAh’lik bir batarya görebiliriz. Yalnız cihaz Android ile çalışacak olsa da Google servisleri bulunmayacak.

Tabletin ekran ve kamera gibi diğer özellikleri hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre Mate Pad, QHD+ OLED ekrana sahip olacak ancak bu ekranın ölçüsü bilinmiyor. Kamera kısmında ise endişe edilecek bir şey olmayabilir, çünkü Huawei’nin kameralarını ne kadar iyi yapabildiğini hepimiz gördük.

Huawei’nin ABD ile yaşadığı sorunların ardından kendi işletim sistemi olan Harmony OS’un telefonlara ne zaman geleceği açıklanmıştı. Buna göre Android’in yerini alacak olan Harmony OS, Huawei cihazlarına 6-9 ay içerisinde gelecekti. Ancak Harmony OS’un tabletlere ne zaman geleceği hakkında şu anlık herhangi bir bilgi yok.