Huawei'nin Android tabanlı olmayan, tamamen kendine özel işletim sistemi HarmonyOS Next, daha çıkmadan 10 bin uygulamaya ulaşmayı başardı.

ABD-Çin Ticaret Savaşı'nda Huawei'nin ABD menşeli ürün ve hizmetlere erişimine yasak getirilmişti. Bunun üzerine Huawei kendi işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlamış ve HarmonyOS işletim sistemini duyurmuştu. İlk versiyon her ne kadar Huawei tarafından son hâline getirilmiş olsa da Android tabanlıydı. Çinli teknoloji devi şimdi Android'den tamamen arındırılmış yeni işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Huawei, HarmonyOS Next adını verdiği yeni işletim sisteminin geliştirme sürecine dair son bilgileri paylaştı. Kullanıcı ihtiyaçlarının %99,9'unu karşıladığı belirtilen işletim sistemi için geliştirilen uygulama sayısı da açıklandı.

10 bin uygulamayı geçti

Çin'de bulunan pek çok geliştiricinin Huawei'nin ekosisteminde yer almak için uygulamalar geliştirdiği bir sır değil. Huawei, yeni işletim sistemini kullanıma sunduğunda kullanıcıların dolu bir uygulama kütüphanesi görmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çinli üretici bunun için geliştiricilere yıllık 6 milyar yuan (29 milyar TL'den biraz fazla) gibi bir ödeme yapıyor. Huawei Geliştirici Programı'nda 6,75 milyondan fazla kayıtlı geliştirici bulunuyor.

HarmonyOS NEXT'in Çin'de yakın zamanda kullanıma açılması beklenirken küresel olarak dağıtımının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Küresel kullanıcıların ihtiyaçları, Çin'e karşı özellikle Batı ülkelerinin tutumları göz önüne alındığında Huawei'nin nasıl bir yol izleyeceğini ise bize zaman gösterecek.

Huawei bu yıl kârını yıllık bazda %34,3 oranında arttırmayı başarmıştı.