Huawei'nin gelişimine beş yıl harcadığı üçe katlanabilen telefonu Mate XT canlı kanlı görüntülendi.

Çinli teknoloji devi Huawei, dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu olan Mate XT'yi bugün tanıttı. Tanıtımda akıllı telefonun görüntüleri karşımıza çıksa da telefonun canlı olarak deneyimlenmesi farklı oluyor. Çinli teknoloji muhbiri Fixed-Focus Digital, Mate XT'nin nasıl kullanıldığını gösterdiği bir video yayımladı.

İlk olarak Çin'in sosyal medyası Weibo'da ortaya çıkan videoda, telefonun ekranlarının nasıl katlandığını ve kullanım şeklini daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Ayrıca bu videoda telefonun farklı kullanım şekillerine nasıl adapte olabildiği de görünüyor.

İşte Mate XT'nin canlı kanlı videosu

Videoda da gördüğümüz üzere ekrandaki katlanma izleri yandan bakınca belli oluyor. Her ne kadar bu izler beklenmedik ya da sinir bozucu olmasalar da bazı kullanıcıların beklediğinden daha bariz oldukları da bir gerçek.

Huawei Mate XT, katlandığı durumda sadece 12,8 milimetre kalınlığa sahip. Bu yapısıyla Samsung Galaxy Z Fold6'dan biraz daha kalın ancak bir önceki yılın modeli olan Z Fold5'ten daha ince bir yapıya sahip. Telefonun 10.2 inçlik dev OLED ekranı ve üçlü kamera sistemi de videoda göze çarpan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Mate XT'nin 16GB RAM ve 256GB depolama ile gelecek varyantının Çin'de 19 bin 999 yuan yani 95 bin 598 TL olması bekleniyor. Bu da modelin ülkemize gelmesi durumunda çok büyük bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor.