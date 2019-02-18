Huawei, Akıllı Telefon Pazarında Liderliğe Koşuyor

Çinli teknoloji devi Huawei, hakkında çıkan güvenlik skandalları ve bazı ülkelerle yaşadığı problemlere rağmen, akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Firmanın yükselişi bu hızla giderse, Apple'ı ikincilik tahtından edebilir.

Huawei, son yıllarda akılı telefon pazarında büyük bir yükselişe geçti. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz sene ihraç ettiği akıllı telefon adediyle büyük bir rekor kırmıştı. Şirket, bu sene kendisine yeni hedefler koyup, gözünü Apple'ın tahtına dikti.

Huawei, son dönemde adından farklı nedenlerle de olsa sürekli bahsettirmeyi başarıyor. Son aylarda başı skandallarla belada olan firma, konu akıllı telefonlara gelince başarısından hiçbir şey kaybetmiyor. Dünyanın en çok satılan akıllı telefon markaları arasında lider Samsung ve ikinci Apple'ın ardından üçüncü sırada yer alan Huawei, bu yıl hedefini daha da büyüttü. Şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada, 2019 senesinde 250 milyon adet akıllı telefon ihraç etmeyi planlayan Huawei, önümüzdeki yıl bu sayıyı 300 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Dünya genelinde büyük bir yükselişe geçen teknoloji devinin Rusya'da akıllı telefon satış adetlerinde Samsung'u geride bıraktığı ortaya çıktı. Firmanın büyüme hızı ve satış adetleri aynı şekilde devam ederse çok yakında Apple'ı ikincilik koltuğundan indirmesi hiç de sürpriz olmayacak.