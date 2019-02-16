5G teknolojisinin önderlerinden olan Çinli teknoloji devi Huawei'nin yönetim kurulu başkanı, bu yeni teknoloji hakkında ilgi çeken bir yorumda bulundu. Firma, tüm dünyaya da birlikte çalışmaya hazır oldukları mesajını iletti.

Huawei, son zamanlarda hiç gündemden düşmüyor. Kimi zaman yaşadağı politik sıkıntılarla sık sık adından söz ettiren Çinli şirket, bu defa da firmanın yönetim kurulu başkanının, 5G teknolojiisi ile ilgili yaptığı ilginç yorumla adından söz ettirdi. Basın toplantısında konuşmayı kabul eden Xu Zhijun, "5G atom bombası değil, insanlara zarar vermeyecek" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Zhijun, sıradan insanların da dijital deneyimi en üst seviyede tecrübe edebilmesi için 5G teknolojisine ihtiyaç olduğunu belirtti. Teknolojinin ilerlemeye devam edeceğini, bu durumun önüne geçilemeyeceğini sözlerine ekleyen kurul başkanı, gelişmelerin bilim insanlarına ve mühendislere bağlı olduğunu vurguladı.

Yazılım mühendisliğinin ve mühendislerinin, gelecek için ve Huawei için öneminin üzerinde oldukça duran Xu Zhijun, firmanın vizyonunu gerçekleştirilmesinin buna bağlı olduğunu belirtti. Başarılı yönetici, Huawei'nin kendisiyle çalışmak isteyen tüm ülkelere kapısının açık olduğunu ve şirketin, çalışacağı ülkelerin kurallarına uyum sağlayacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.