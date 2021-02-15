Huawei CEO'su: En İyi 5G Telefonlar, iPhone 12 Modelleri

5G bağlantı teknolojileri ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Huawei CEO'su Ren Zhengfei, bağlantı hızları dikkate alındığında en iyi 5G telefonların iPhone 12 modelleri olduğunu söyledi. Zhengfei'ye göre iPhone 12'lere en iyi 5G bağlantısını ise Huawei altyapısı sunuyor.

Huawei’nin CEO’su ve kurucusu olan Ren Zhengfei, şirketin 5G operasyonları ve ürünleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulunurken akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar piyasasındaki rakipleri Apple hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zhengfei’ye göre iPhone 12 ailesi, mevcut en iyi 5G özelliğine sahip akıllı telefonlar.

Zhengfei’ye göre iPhone 12 modelleri, dünyanın en iyi 5G telefonları ve söz konusu cihazlar, mevcut en iyi 5G teknolojisine sahip. Zhengfei, Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarının kalitesini artırmak için 5G destekli iPhone’lardan yardım aldığını ifade ederken; Çinli şirketin hala dünyanın en büyük ağ ekipmanı tedarikçisi olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

Ren Zhengfei’nin açıklamalarına göre iPhone 12, 5G ile 1,82 GB/sn indirme hızlarına ulaşarak en iyi 5G bağlantı desteği sunan akıllı telefon olduğunu kanıtlıyor. Bununla birlikte özellikle Avrupa’daki 5G ağ performans testlerinin, dünyadaki en iyi sonuçları ortaya koyduğunu belirten Zhengfei, Huawei ile çalışan operatörlerin 5G testlerinde en iyi sonuçları verdiğinin altını çizdi.

Zhengfei, Apple’ın “premium” akıllı telefon segmentindeki üstünlüğünü de kabul ediyor ve iPhone kullanıcıları için en iyi ağ bağlantısını Huawei altyapısının sunacağını belirtiliyor. Aslında bakacak olursak Ren Zhengfei, 2019 yılında da yaptığı açıklamalar ile bir iPhone kullandığını ve ailesi için de satın aldığını söyleyerek iPhone’un iyi bir ekosistemi olduğunu belirtmişti.