Akıllı telefon işlemcilerinin tanınan isimlerinden MediaTek, amiral gemisi Dimensity 1000'i tanıttıktan 1 ay sonra yeni bir yonga setiyle karşımıza çıktı. Şirket, yeni orta segment yonga seti Dimensity 800 5G'nin ayrıntılı özelliklerini açıkladı.

Akıllı telefon işlemcisi üreticisi MediaTek, yeni amiral gemisi 5G yonga setini duyuralı 1 ay oldu. Bu kısa aranın ardından şirket, çıkaracağı orta segment yonga seti serisi Dimensity 800 5G’nin üzerindeki örtüyü kaldırarak ürünün özelliklerini kamuoyuyla paylaştı.

Özellikleriyle orta segment anlamını tam olarak karşılayan bir grafik işlem birimi ve bir ana işlemci içeren yonga setini telefonlarda görmemiz yılın sonlarına kalmayacak gibi gözüküyor.

Sınıfına göre yüksek güce sahip bir yonga seti geliyor:

Dimensity 800 5G, 2 GHz hızında 4 adet yüksek güçlü Cortex-A76 ve bunlara eşlik eden 4 adet düşük güçlü Cortex-A55 çekirdeğe sahip. Cortex-A55 çekirdeklerin hızı 2 GHz’e çıkarılmış. Markanın dörtlü 2,6 GHz hızında Cortex-A77 çekirdek kurulumu barındıran amiral gemisi Dimensity 1000 ile karşılaştırırsak Dimensity 800 5G'nin ana işlemcisinin özellikleri kendi segmentine göre gayet güçlü.

Yonga setinin ekran kartı 4 adet Dimensity 1000 sınıfı çekirdek içeriyor. Yani ekran kartı kendi segmentinin üstüne çıkmış diyebiliriz. Görüntü işlemcisi 64 MP kamera sensörleri ve 32 MP + 16 MP gibi çoklu kamera seçeneklerinin yanında 4 kamera desteğine sahip. İşlemcinin kameraya sağladığı yapay zekâ destekli özelliklerin arasında yüz tanıma, pürüz giderme, beyazlık dengeleme ve 4K çoklu kare HDR çekim yapabilme özellikleri mevcut.

Dimensity 800 5G'nin yapay zekâ işlem motoru, işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmek üzere tam 2,4 TOP hıza sahip. Yeni MediaTek yonga setinin sunduğu diğer hatırı sayılır özellikler ise şu şekilde: 90 Hz ekran yenilenme hızına sahip FHD+ ekranları destekliyor ve dinamik spektrum paylaşımı özelliğine sahip 5G bir modem barındırıyor ancak bu modem sadece 6 GHz altında bir hıza sahip 5G ağları destekliyor. MediaTek, Dimensity 800 5G'nin 2020 yılının ilk yarısında telefonlarda kullanmayı planlıyor.