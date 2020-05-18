MediaTek Dimensity 820 Duyuruldu: İşte Özellikleri

MediaTek, 5G destekli orta seviye işlemcisi Dimensity 820 ile Qualcomm'a karşı rekabeti kızıştırıyor. Yeni işlemci, uygun fiyatlı 5G akıllı telefonları hedefleyerek yeni nesil bağlantı teknolojisini daha erişilebilir hale getirecek.

MediaTek, orta seviye telefonlara güç verecek yeni Dimensity 820 işlemcisini duyurdu. Dimensity 820, şirketin CES 2020'de tanıttığı Dimensity 800 serisinin en son üyesi olarak geldi. Yeni işlemci, 5G desteğine sahip ve bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek akıllı telefonlara güç verecek.

5G destekli akıllı telefonlar son zamanlarda yaygın hale gelmeye başladı. Başlangıçta yalnızca en pahalı amiral gemisi modellerinde yer alan 5G teknolojisi daha gelişmiş ve daha hızlı bağlantılar sunuyor. Ancak MediaTek'in yeni Dimensity 820 işlemcisini duyurmasıyla birlikte artık 5G özellikli telefonları orta segmentte daha uygun fiyatlarla görebileceğiz.

MediaTek Dimensity 820 ile 5G daha erişilebilir hale gelecek

MediaTek'in Dimensity 1000 işlemcileri, daha çok üst seviye 5G telefonları hedefliyordu. Şirketin açıklamasına göre yeni Dimensity 820, orta segmenti hedefleyerek artık 5G'yi çok daha erişilebilir hale getirecek. Dimensity 820, 8 çekirdekli CPU'sunda 2,6 GHz'de çalışan dört yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdek sunarak yapay zeka, oyun ve fotoğraf tarafında rakiplerinin ötesinde bir deneyim vadediyor.

Yeni işlemci, MediaTek'in daha güçlü kamera özellikleri sunmasına yardımcı olan APU 3.0'ı destekliyor. İşlemcinin görüntü işleme motoru (ISP) Imagiq 5.0 sayesinde, akıllı telefonlar 80 megapiksel ve 4 adede kadar kamera içerebilecek. Bu yonga seti ayrıca Multiframe 4K video HDR'yi de destekliyor ve oyun için özel optimizasyonlar sunuyor.

Dimensity 820, Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki küresel 6 GHz altı 5G ağları destekliyor. MediaTek'e göre, yeni çip aynı zamanda daha yüksek ortalama hız ve hareket halindeyken güvenilir bağlantı için 5G bağlantı alanları arasında kesintisiz bir geçiş sunuyor.

Yeni işlemci, Qualcomm'un orta seviye Snapdragon 765G ve 768G işlemcileriyle rekabet edecek. MediaTek, Dimensity 820'nin performans sonuçlarını henüz açıklamasa da, yakında yeni yonga setini barındıracak akıllı telefon modelleri hakkında daha fazlasını duyabiliriz.