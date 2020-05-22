Huawei'nin en uygun fiyatlı 5G telefonu olması beklenen Huawei Enjoy Z'nin AnTuTu puanı, bazı teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Güçlü özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefon, amiral gemilerine karşı bütçe dostu bir 5G destekli seçenek olacak.

Huawei Enjoy Z, 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek lansmanla, 5G destekli bütçe dostu bir akıllı telefon olarak tanıtılacak. Çinli teknoloji devinin orta-üst segmentte konumlandıracağı cihazın AnTuTu puanı, teknik özelliklerine dair bazı detaylarla birlikte ortaya çıktı.

Mediatek'in orta seviye akıllı telefonlar için tanıttığı 5G işlemcisi Dimensity 800'den güç alması beklenen akıllı telefonun, şirketin en uygun fiyatlı 5G modellerinden biri olarak gelmesi bekleniyor. Huawei Enjoy Z, AnTuTu sonuçlarında ortaya çıkan teknik özelliklere bakılırsa üst segmente göz kırpan iddialı bir cihaz olacak.

Huawei Enjoy Z 5G AnTuTu puanı

DVC-AN00 kod adıyla karşımıza çıkan Huawei Enjoy Z 5G'nin AnTuTu testlerinde toplam 316328 puan almayı başardığı görülüyor. Akıllı telefonun CPU puanı 101812, GPU puanı 90692, depolama puanı 69703 ve kullanıcı deneyimi puanı 54121 olarak görülüyor.

Telefonun MediaTek Dimensity 800 yonga seti tarafından desteklendiği ve test edilen modelin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğu görülüyor. Dimensity 800, 4 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğini barındıran, toplam sekiz çekirdekli bir işlemci. Grafik tarafında ise Mali G57 GPU yer alıyor. Huawei Enjoy Z 5G, Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünde çalışıyor.

Weibo'da yapılan paylaşımda Huawei Enjoy Z 5G'nin 16 MP ön kameraya sahip olacağı öne sürülüyor. Arkada tarafta 48 MP ana kameraya sahip üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca ekranın 1080x2400 piksel çözünürlük ile geleceği ve 90 Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Cihazda Google Mobil Hizmetleri desteklenmiyor ve yerine Huawei Mobil Servisleri bulunuyor. Huawei Enjoy Z 5G, 24 Mayıs'ta Çin'de tanıtılacak. Lansmana geri sayım başladı ve yakında telefon hakkında diğer tüm bilgiler açığa çıkacak.