Huawei'nin kulakta konfor ve yüksek ses kalitesi için tasarladığı open-fit kulaklığı FreeBuds 6'yı her yönüyle inceledik!

Huawei, FreeBuds 3 ile başladığı aktif gürültü azaltma özelliğine sahip open-fit kulaklık tasarımını FreeBuds 6 ile bir üst seviyeye taşımış durumda.

Yüksek ses kalitesi, saatlerce kullanımda bile rahatsız etmeyen konforlu open-fit tasarım ve şarj sorunu yaşamamanızı sağlayacak süper şarj özelliğiyle her yönden sizi memnun etmeyi başaracak bu kulaklığa gelin yakından göz atalım.

Tasarımla başlayalım;

Huawei FreeBuds 6'nın siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Ben mor olan modeli kullandım ve çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Huawei'nin ''su damlası'' olarak adlandırdığı bir tasarım tarzı var kulaklığın ve kulakta oldukça zarif duruyor.

Bu ''su damlası'' tarzını ilk olarak FreeBuds 5'te görmüştük, Huawei FreeBuds 6 ile tasarımını epey geliştirerek çok daha hafif ve küçük hale getirmeyi başarmış. Burada verilen resmi rakam %12 daha küçük ve %9 daha hafif olduğu yönünde. Ben FreeBuds 5'i de kullanmış ve o dönemde de kulaktaki hafifliğine inanamamış biri olarak aradaki farkı hissettim gerçekten.

Kutusu da yine FreeBuds 5'in kutusuyla benzer bir tasarım çizgisine sahip. Tıpkı kulaklık gibi oldukça şık bir kutu. Malzeme kalitesi açısından zaten hem kutuda hem kulaklıklarda oldukça dayanıklı hissettiren premium bir doku var.

Tasarımda da biraz değindik ama kulaktaki genel hissiyatından bahsedelim:

Eğer siz de kulaklıklarınızı uzun saatler kulağından çıkarmayanlardansanız, ister kulak üstü ister kulak içi kulaklık olsun mutlaka bir süre sonra o hafif ağrıyı hissetmeye başlamışsınızdır. Beni Huawei FreeBuds 6'da en çok etkileyen şeylerden biri de bu hissi yaşatmaması oldu.

Normalde kulak içi bir model kullanıyorum ve en büyük sebebi de gürültü engellemenin benim için çok önemli olması. FreeBuds 6, open-fit tasarımı sayesinde ses kalitesi ve gürültü azaltmayla konforu dengelemeyi başarıyo. Kulağa taktığınız ilk andan itibaren zaten farkı hissediyorsunuz, sanki kulağınızda bir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Bunun yanında gürültü azaltma özelliği oldukça iyi çalışıyor ve ses kalitesi de başarılı.

Bu konfora aynı zamanda kafa hareketleriyle ve dokunuşla kontrol özellikleri de artı puan olarak ekleniyor. Kafa hareketleriyle kontrolü de dokunuşla kontrolü de dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Ses kalitesi demişken...

Ben FreeBuds 6'yı hem gün içinde bol bol müzik dinlemek için hem de toplantılarda sesli görüşmelerde kullandım. Her iki yönden de ses kalitesini oldukça iyi buldum. Gürültü engelleme özelliği çevresel gürültü 95 desibele çıksa bile telefon görüşmelerinde dahi sürekli net duymanızı sağlıyor.

Biraz teknik detay da vereyim bu noktada, Huawei FreeBuds 6 11 mm çift manyetik sürücü ünitesi ve New Bass Turbo 2.0 teknolojili akustik mimariye sahip. Kullanırken duyduğumuz o güçlü basların ve dengeli tizlerin arkasında işte bu teknolojiler var.

Tabii ki bunların yanında bir de ''yapay zeka telafi algoritması'' ve Huawei Sound desteği var. Hepsi bir araya gelince, gürültü engelleme, yüksek ses kalitesiyle ve uyarlanabilir modlarıyla iyi bir ses deneyimi sunuyor.

FreeBuds 6'nın gürültüyü engelleme yeteneği sadece dinlemede değil mikrofon performansı da aynı oranda iyi performans sunuyor. 3-mikrofon + VPU çağrı gürültü engelleme özelliği sayesinde çağrılarda ses karşı tarafa da net şekilde iletiliyor.

Şarj ve bağlantı konusuna da bakalım:

Ben FreeBuds 6'nın şarj performansından da oldukça memnın kaldım. Gün içinde aktif gürültü engelleme açık ve kapalı karışık kullandığım senaryolarda işte geçirdiğim bir günü çok rahat bitirmemi sağladı.

Huawei tarafından verilen rakamlara göre de eğer aktif gürültü engelleme sürekli açık olursa 4 saat, kapalı olursa da 5,5 saat kullanım sunuyor. Ama zaten süper şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarj ile 2,5 saat dinleme sunduğu için gün içinde kullanımda asla şarj sorunu yaratmıyor diyebilirim. Kutuyla da bu süre 36 saate çıkıyor.

Bağlantı konusunda da ben iPhone ve MacBook kullanıcısıyım ve hem telefonda hem de bilgisayarda hiçbir bağlantı sorunu yaşamadığımı belirteyim. Zaten çift cihaz desteği de var yani telefon ve bilgisayar arasında hızlıca geçiş yapıyor. Telefonda uygulama üzerinden kontrol de oldukça kolay.

Huawei FreeBuds 6, şu an epey avantajlı fırsatlarla satışta. İncelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.