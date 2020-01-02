Huawei, Hiçbir İnsanın Çalışmadığı İlk Mağazasını Açtı

Huawei, Çin'in Vuhan kentinde yeni bir satış mağazası açtı. 7 gün 24 saat boyunca açık olabilen bu mağazada, tek bir insan bile çalışmıyor. Mağazaya 3 adet robotik kol yerleştiren Huawei, ürünlerin bir ekran üzerinden satın alınmasını ve robotlar aracılığıyla teslim edilmesini sağlıyor.

Robotik teknolojiler, her geçen gün biraz daha hayatımıza entegre oluyorlar. Artık pek çok teknoloji üreticisi, robot teknolojileri üzerine çok ciddi yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar zaman zaman bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Çünkü üretilen yeni teknolojiler ve robotların, bir gün insan gücünün yerini alacağına ve bu durumun insanların işsizliğiyle sonlanacağına inanılıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'yi hepimiz biliyoruz. Şirket; akıllı telefonlar, telekomünikasyon sistemleri, aksesuarlar ve akıllı televizyonlar gibi pek çok teknolojik ürün ve sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiyse Huawei, bazı tartışmalara yol açabilecek yeni bir girişime imza attı. Şirketin bu girişimi, içerisinde hiçbir insanın çalışmadığı ve tamamen robotların kontrolünde olan bir satış mağazası.

Bu Huawei mağazasında sadece robotlar hizmet veriyor

Söz konusu satış mağazası, Çin'in Vuhan kentinde hizmete girdi. Tamamen dairesel bir yapıda hazırlanmış olan bu mağaza, 1 tanesi büyük ve 2 tanesi de küçük olmak üzere toplamda 3 robotik kolun bulunduğu bir sisteme sahip. Bu 3 robotik kol, tüketicilerin satın alacakları ürünlerle ilgili gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.

Huawei, tüketicilerin alışveriş yapabilmesi için bu mağazaya büyük bir ekran yerleştirmiş. Çinli tüketiciler, bu ekranlar üzerinden siparişler verebiliyorlar mağaza içerisindeki robotik kollar, istenilen ürünlerin teslimatını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. 360 derece dönebilen büyük robotik kol, istenilen ürünü arka kısımdan temin ettikten sonra küçük kola devrediyor ve küçük kollar da ürünün teslimatını yapıyor.

Huawei'nin Vuhan'daki yeni mağazasında bir tek insan bile çalışmıyor. Ayrıca bu mağaza, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. 1 Ocak itibarıyla hizmete giren mağaza, güvenliğinin sağlanması amacıyla da kurşun geçirmez camlarla donatılmış. Huawei böylelikle, hırsızlık olaylarının önüne geçilebileceğine inanıyor.

Huawei'nin insansız mağazası, şu an için sadece akıllı telefon, kulaklık ve akıllı saat gibi küçük boyutlu ürünleri içeriyor. Ancak böyle bir girişim için, en azından şimdilik bu ürünler yeterli. Huawei, ilerleyen dönemlerde daha gelişmiş sistemler kurarak robotların çalıştığı mağazalarını çoğaltmak istiyor. Ayrıca şirket, böylelikle ihtiyaç duyduğu insan gücünü de ortadan kaldırmış oluyor.