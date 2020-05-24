Huawei'den Google Aramalara Alternatif Petal Search

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, kendi arama motoru olan Petal Search’ü resmi olarak yayınladı. Amerikan yaptırımları sonrasında Google hizmetlerine erişimini kaybeden Huawei, kendi alternatif ürünlerini geliştiriyordu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında ABD, başta Huawei olmak üzere pek çok Çinli firmaya sert yaptırımlar uygulamıştı. Casusluk ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmakla suçlanan Huawei’nin Amerikan firmaları ile çalışması da engellenmişti.

Bunun sonucu olarak yeni Huawei cihazların Android işletim sistemine ve Google hizmetlerine erişemeyeceği ifade edilmişti. Bunun sonucu olarak da Huawei, kendi alternatif ürünlerini geliştirmeye yönelmişti.

Huawei’den yeni arama motoru

Huawei, Google aramalara alternatif olarak kendi arama motorunu geliştirdi. Petal Search adı verilen arama motoru artık AppGallery uygulaması üzerinden indirilebiliyor. Petal Search kullanıcıları sadece arama yapmakla kalmayıp haberleri görebiliyor, hava durumunu inceleyebiliyor, müzik dinleyebiliyor ve başka özelliklere de erişebiliyor. Kitap dinlemek, video izlemek, rezervasyon yapmak gibi işlemler bu arama motorundan gerçekleştirilebiliyor.

Çinli teknoloji devi bu hizmeti bir yıldan uzun bir süredir geliştiriyordu. Test sürecinde hizmetin adı Huawei Search olarak kullanılıyordu. Sistemin genel testleri ise Şubat 2020’de başlamıştı. Arama motorunun şimdi stabil bir versiyonu Huawei’nin çevrimiçi mağazasında yayınlandı.

Uygulama indirmek kolaylaşıyor

Yeni platform sayesinde Petal Search kullanarak üçüncü parti üreticilere ait olan uygulamaları bulmak ve sonrasında da APK’ları indirmek oldukça kolay hale geldi. Huawei’nin çevrimiçi mağazası AppGallery’de bulunan herhangi bir uygulamayı arama motorundan indirmek mümkün oluyor.

Uygulamanın AppGallery’de olmaması durumunda ise arama motoru kişileri APKPure gibi alternatiflere yönlendiriyor. AppGallery’nin kendi kısıtlamaları elbette var ve örneğin Facebook, Instagram gibi popüler Amerikan hizmetlerine erişimi de yok.

Petal Search uygulaması AppGallery’de çeşitli hizmetlerin yer aldığı bir kategoride karşımıza çıkıyor. Yeni uygulama ve sahip olduğu özellikler, en azından başlangıç aşaması için bütün ülkelere açık olmayabilir.

Geçtiğimiz aylarda Google’ın yaptığı Huawei ile çalışmaya devam çağrısına ABD Hükümeti kulak asmamıştı. Huawei, adım adım da olsa Google’ın boşluğunu kendi sahip olduğu özellikleri kullanarak kapatmaya yönelmiş gibi gözüküyor.