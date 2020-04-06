Huawei, Akıllı Saatleri İçin HMS Kullanmayı Zorunlu Kıldı

ABD hükümeti ile yaşadığı sorunları aşamayan Huawei, hıncını tüketicilerden almaya karar vermiş gibi görünüyor. Şirketin akıllı saatlerini telefona bağlayan Sağlık uygulaması, artık Google Play Store üzerinden kullanılamıyor. Şirket, bu uygulamanın kullanılabilmesi için Huawei Mobil Servisleri'ne sahip olmayı zorunlu kılıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD tarafından casusluk yapmakla suçlanan şirket, alınan kararlar doğrultusunda ABD'li şirketlerle iş yapamaz oldu. Bu durum, Huawei'yi en çok akıllı telefon sektörü üzerinden yaraladı. Çünkü Huawei, akıllı telefonlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam edebilirdi ancak Google Servisleri, Huawei'nin yeni akılı telefonlarında kullanılamayacaktı.

Huawei'nin ABD hükümeti ile girdiği savaş, henüz bir neticeye varamadı. Huawei bir süredir, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarında Google Servisleri'ni kullanamıyor. Bu durum özellikle de Çin dışındaki Android kullanıcıları için büyük bir sorun teşkil ediyor. Çünkü Çin'de Google servisleri zaten yok ancak diğer kullanıcılar, Google olmayan bir akıllı telefon düşünmüyorlar. Huawei ise bu duruma karşı olarak, Android kullanıcılarını Huawei Mobil Servisleri kullanmak zorunda bırakmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Huawei, sadece akıllı telefonlarıyla tüketicilere hitap eden bir teknoloji üreticisi değil. Şirket bir süredir giyilebilir teknolojik ürünler de piyasaya sürüyor. Bu ürünlerin başında ise tahmin edilebileceği üzere akıllı saatler geliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu Watch GT 2 modeli, tüketiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve bugün çok sayıda tüketici, Huawei'nin premium özelliklere sahip akıllı saatini severek kullanıyor.

Huawei Watch GT 2'nin telefona bağlanabilmesi için Huawei tarafından geliştirilmiş olan "Sağlık" isimli bir uygulamanın kullanılması gerekiyor. Bu uygulama, geçtiğimiz dönemlerde iOS ve Android için sunuluyor, tüketiciler de Google Play Store ya da App Store üzerinden bu uygulamaya rahatlıkla erişebiliyorlardı. Ancak Huawei'nin Sağlık uygulaması, artık Android platformunda rahat bir şekilde kullanılamıyor.

Son birkaç gündür Huawei marka akıllı telefona sahip olmayan Android kullanıcıları, Sağlık uygulamasına giriş yapamıyorlar. Çünkü şirket, söz konusu uygulamanın kullanılabilmesi için Huawei Mobil Servisleri'nin kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Yani artık, telefonunuz Huawei olmadığı takdirde Huawei Mobil Servisleri'ni indirmeniz ve kendiniz için bir Huawei hesabı oluşturmanız gerekiyor.

Huawei Sağlık uygulamasına giriş yapmayı engelleyen uyarı

Huawei Health uygulamasının doğru şekilde çalışması için Huawei Mobil Services platformunun daha yeni bir sürümü (4.0.0 veya sonraki sürümler) gerekmektedir. En son sürümü Huawei AppGallery'den indirebilirsiniz.

Yaşanan bu durum, Huawei akıllı saat kullanan Android kullanıcılarının gündeminde. Sağlık uygulamasının Google Play Store sayfasına eriştiğiniz takdirde bu sorunla ilgili olarak yazılmış onlarca yorum bulunuyor. Huawei'nin böyle bir uygulamaya neden geçtiği, bunun kasti bir hareket mi olduğu yoksa bir hata nedeniyle mi meydana geldiği şu an için bilinmiyor. Ancak yaşanan sorunun tüketiciler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandığı sugötürmez bir gerçek.