Huawei, Mate 40 İçin Yeni Bir Tanıtım Videosu Yayınladı

Huawei, 22 Ekim günü tanıtacağı Mate 40 serisi için bugün gelişmiş havada el hareketlerini gösteren bir tanıtım videosu yayınladı. Video, 19 saniyelik uzunluğa sahipti.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz hafta merakla beklenen amiral gemisi serisi Mate 40'ın tanıtım tarihini açıklamıştı. Huawei'nin açıklamasına göre seri, 22 Ekim Perşembe günü TSİ 15.00'da düzenlenecek etkinlikle karşımıza çıkacak. Serinin gösterimine bu kadar az bir zaman kala da Huawei, Mate 40'a dair paylaşımlarını artırdı.

Huawei, son olarak bugün Mate 40 serisinin bir yeteneğini daha gösteren bir paylaşım yaptı. Şirket, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda amiral gemisi akıllı telefon serisinde geliştirilmiş havada el hareketlerinin (Air Gestures) bir ön izlemesini gösterdi. Paylaşımda 19 saniyelik kısa bir videoya yer verildi.

Huawei Mate 40, gelişmiş havada el hareketleriyle gelecek:

Huawei, havada el hareketlerini ilk olarak geçtiğimiz yıl çıkardığı Mate30 serisinde kullanıcılarına sunmuştu. Mate30 ile birlikte Huawei'nin amiral gemilerinde görmeye devam edeceğimiz havada el hareketleri, kullanıcıların ekrana dokunmadan bazı görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyordu.

Mate30 serisiyle gelen özellik şu ana kadar ekran görüntüsü almak, sayfa veya galeride dolaşmak ve hatta internet sitelerinde sayfaları yalnızca elinizi kamera karşısında hareket ettirerek kaydırmak gibi oldukça yararlı görevleri yerine getirebiliyordu. Bugün paylaşılan videoda da özelliğin daha da fazla görevi yerine getirebileceğine dair ipucu verildi.

Huawei, Mate 40 serisi için paylaştığı ilk tanıtım videosunda cihazın 90 Hz tazeleme hızına sahip bir ekranla geleceğini göstermişti. Ayrıca serinin en iyi telefonu olacak Huawei Mate 40 Pro+'ın 6 kameraya sahip olacağını görmüştük. Bunun yanı sıra cihazın bazı donanım özellikleri bugün birkaç fotoğrafla internete sunulmuştu.