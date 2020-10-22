Huawei Mate 40 Serisi Duyuruldu: İşte Özellikleri

Huawei, ha geldi ha geliyor dediğimiz 2020 yılının ikinci amiral gemisi akıllı telefonları Mate 40 serisini duyurdu. Hem tasarımları hem de donanımları ile oldukça etkileyici özelliklere sahip olan cihazlar, Google servisleri eksiğine rağmen tüketicilerin ilgisini çekebilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+’ı tanıttı. Her üçü de delikli, uçtan uca ekran tasarımı ile gelen Mate 40 modelleri, özellikle performans anlamında ciddi iyileştirmeler vadediyor.

Serinin görece en güçlü modeli olan Mate 40, ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış küçük bir kamera deliğine sahipken; Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerinin yine sol üst köşesinde hap şeklinde, çift kamerayı içine bulunduran nispeten daha büyük bir kamera deliği yer alıyor.

Huawei Mate 40 serisi tasarımı

Huawei, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şelale ekran tasarımından vazgeçmemiş durumda. Özellikle Huawei Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modelleri, cihazın hem önünü hem de sağ ve sol yanını kaplayan ekran tasarımı ile son derece şık bir görünüm sunuyor. Cihazın yanları da önü gibi ekran kaplı olduğundan üzerinde herhangi bir ses açma-kısma tuşu bulunmuyor ve kullanıcılar, ekranın kavisli kısmına iki kez dokunduktan sonra parmaklarını aşağı yukarı kaydırarak ses seviyesini belirleyebiliyorlar.

Huawei Mate 40: 6,5 inç, 90 Hz DCI-P3 HDR OLED ekran

Huawei Mate 40 Pro ve Pro+: 6,67 inç 90 Hz DCI-P3 HDR OLED ekran (3D yüz tanıma destekli)

Cihazın arkasına baktığımızda ise Huawei’nin yuvarlak kamera tasarımını devam ettirdiğini görüyoruz. Mate 30 modellerinde, kameraları da içine olan bir yuvarlak kamera modülü, dışında ise farklı dokuya sahip bir çember bulunurken, Mate 40 ailesinde kameralar dışarıda bulunan çembere yerleştirilmiş, ortası ise boş bırakılmış durumda.

Performans

Huawei Mate 40 ailesi, Huawei HiSilicon tarafından geliştirilen 5nm Kirin 9000 işlemciden güç alıyor ve şirketin açıklamalarına göre bu işlemci, günümüzün en popüler amiral gemisi işlemcilerinden Snapdragon 865+’a göre yüzde 25 CPU,yüzde 150 NPU, yüzde 50 GPU verimlilik artışı sunuyor.

Huawei tarafından paylaşılan verilere göre Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, 4.400 mAh’lik bir bataryaya sahip olmasına karşın 4.500 mAh bataryası bulunan Samsung Galaxy Note20 Ultra’dan 2 saat daha uzun kullanım süresi vadediyor. Serinin giriş seviye modeli Mate 40’ta ise 4.200 mAh batarya bulunuyor.

Kamera

Son derece büyük bir kamera tasarımına sahip olan Huawei Mate 40 Pro+, bu büyük modeli 5 farklı sensör ve çift LED flaş sığdırıyor. f/19 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik ana kameraya 10x periskop özelliğine sahip 8 MP’lik ikinci kamera, f/2.4 diyaframlı 20 MP’lik üçüncü kamera, 3x telefoto özellikli 12 MP’lik dördüncü kamera ve ToF sensörü eşlik ediyor. Huawei’nin açıklamasına göre Mate 40 Pro+ 17 kat optik yakınlaştırma sunuyor ve ana, periskop ve telefoto kameralarda OIS desteği yer alıyor.

Serinin ortanca ve giriş modellerine baktığımızda; Mate 40 Pro’da 50MP, 20MP, 12MP ve ToF sensörlerden oluşan dörtlü bir kamera yer aldığını görüyoruz. Mate 40 modelinde ise 50 MP’lik ana kameraya ek olarak 16 MP, 8 MP ve ToF sensörden oluşan yine dörtlü bir kurulum yer alıyor.

Huawei Mate 40 Pro+ özellikleri

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + 8 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP + ToF

Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Huawei Mate 40 Pro özellikleri

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP + ToF

Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Huawei Mate 40 özellikleri