ABD'nin Avrupalı Ülkelere Huawei Baskısı Yaptığı İddiası

Teknolojik üstünlüğünü korumak amacıyla rakiplerini yavaşlatmaya çalışan ABD, Avrupa ülkelerine Huawei’yi kullanmama baskısı yapmakla itham edildi. Huawei kısıtlamaları aşmakta zorlanıyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından en çok etkilenen firmaların başında Huawei geliyor. ABD yönetiminin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle zor günler yaşayan Çinli teknoloji devi, 5G teknolojisi konusunda ise çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

ABD, firmanın yarı iletken donanımlara erişimlerini kısıtlamış ve ABD’li firmaların Huawei ile iş yapmasını yasaklamıştı. Beyaz Saray yönetimi Avrupa ülkelerine de Huawei karşıtı kararlar almaları için baskı yapmakla itham edildi.

ABD’den Avrupa’ya baskı

Avusturyalı gazete Kurier’e konuşan Huawei’nin Avrupa başkan yardımcısı Abraham Liu, yaptığı açıklamada mobil telekomünikasyon ekipmanları ve akıllı telefon üreticisinin, milyonlarca kullanıcının Google ve Android banı nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı aşmak için bir çözüm aradığını söyledi.

ABD’nin yarı iletken yasağı nedeniyle ABD’li tedarikçileriyle çalışamadığını, durumun Ağustos’tan bu yana daha da ağırlaştığını ifade eden Liu, Birleşik Devletleri çip üreticilerine şantaj yapmakla suçladı. Liu’ya göre baskıların amacı firmaların Huawei ile bağlarını koparmalarını sağlamak.

Washington yönetimi firmayı müşterilerini ve diğer ülkeleri Çin adına casusluk amacıyla izlemekle suçluyordu. Bu iddialar hem teknoloji üreticisi hem de Pekin yönetimi tarafından açık ve kesin bir dille yalanlanmıştı.

Huawei 5G çalışmalarına devam ediyor

Liu, Avrupalı müşterilerine 5G sektöründe hizmet vermeye devam edebileceklerini umduklarını söyledi. Bu düşüncenin nedeni olarak da yapılmış çok sayıda hazırlığı ve şimdiden yapılmış yatırımları gösterdi.

Kişisel müşterileri açısından bakıldığında akıllı telefon sahiplerinin büyük sıkıntı yaşadığını belirten Huawei yöneticisi, Avrupa’da 90 milyon Huawei kullanıcısı olduğunu söyledi. Bu nedenle de Google’dan Android güncellemesi gelmemesinin bu kişileri oldukça zora soktuğunu belirtti.

Firmanın Avrupa’ya yabancı olmadığını söyleyen Liu, Amerika’nın hamlelerinin nedeni olarak ise Çinli üreticilerin yakaladığı başarıyı gösterdi. Bazı ülkelerde ABD baskılarının da etkisiyle firmaların Huawei yerine NOKIA.HE altyapısını tercih ettikleri ifade edildi. Genel olarak da firmanın faaliyetleri yoğun şekilde denetleniyor. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Huawei’nin 2027’ye kadar 5G ağından çıkarılacağını söylemişti.