Huawei Mate Xs, Satışa Sunulduktan Saniyeler Sonra Tükendi

Huawei'nin katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Mate Xs, geçtiğimiz saatlerde Çin'li tüketiciler için satışa sunuldu. İnternet üzerinden başlatılan satışlar, telefonun saniyeler içerisinde tükenmesiyle sonuçlandı. Huawei, ikinci parti satışın 8 Mart'ta olacağını açıkladı.

Çinli teknoloji tutkunları, Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonları olan Mate X modeline ve geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya duyurulan Mate Xs modeline hayli ilgi gösteriyorlar.

Huawei Mate Xs, Çin lansmanını aylar önce gerçekleştirmesine rağmen ancak 26 Şubat'ta da ön sipariş sistemine açıldı. Cihazın online satışa sunulması ise bugünü buldu.

Çinli teknoloji tutkunları, Mate Xs'in ön siparişe sunulan tüm birimlerini kısa sürede tüketmişlerdi. Bugün de benzer bir olay yaşandı ve tüketiciler, Çin'deki farklı internet siteleri üzerinden satışa sunulan Mate Xs'leri saniyeler içerisinde bitirdiler. Bu telefona sahip olmak isteyen Çinli tüketiciler, yeni satışlar için 8 Mart'ı beklemek durumundalar.

Huawei Mate Xs, Huawei Mate X'in biraz daha gelişmiş bir modeli. NSA/SA 5G desteği bulunan telefon, selefine göre daha sağlam bir menteşe yapısına sahip. Ayrıca Kirin 990 olarak isimlendirilen, Huawei'nin şu ana kadar ki en güçlü işlemcisinden güç alıyor. Huawei, ekran kalitesini de iyileştirdiği Mate Xs modelinde, tüketicilere daha fazla özellik sunuyor.

Huawei'nin katlanabilir ekranlı yeni telefonu Çin pazarında 2.499 dolar (yaklaşık 15.215 TL), Avrupa pazarında ise 2.499 euro (yaklaşık 19.500 TL + vergiler) karşılığında satışa sunuldu. Şu an için Türkiye'de satışı bulunmayan telefon, İspanya ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde satışta. Şirket, ilerleyen dönemlerde bu telefonun satış kapsamının daha da genişleyeceğini söylüyor.

Huawei'nin ABD hükümeti ile yaşadığı sorunlar, tüm teknoloji tutkunlarının haberdar olduğu bir konu. Şirket, bu olaylar nedeniyle yeni telefonlarını Google Servisleri olmadan piyasaya sürüyor. Tüm bu yaşananlar nedeniyle Mate Xs de Google Servisleri'ni içermiyor.