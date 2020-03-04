Beklenmedik bir çıkış yapan Huawei, P40 Lite E isimli yeni bir telefonunu duyurdu. Kısa bir süre önce duyurulan P40 Lite'ın değiştirilmiş ve ucuzlatılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkan P40 Lite E, 12 Mart itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği şirketlerden bir tanesi. Uzunca bir süredir akıllı telefon sektörünün içerisinde olan şirket, piyasaya sürdüğü amiral gemisi ya da bütçe dostu telefonlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir süredir de yeni amiral gemisi P40 ile gündemde olan Huawei, şimdi bu serideki yeni bir telefonunu daha kullanıcıların beğenisine sundu.

Huawei, birkaç gün önce düzenlediği bir etkinlikle P40 Lite isimli modelini duyurmuştu. P40 ve P40 Pro modelini bekleyen teknoloji tutkunlarını ve teknoloji eleştirmenlerini ters köşe yapan Huawei, şimdi de "P40 Lite E" isimli yeni bir telefon modeli daha duyurdu. Avrupa pazarı için hazırlanan P40 Lite E, uygun fiyatı ve donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Karşınızda Huawei P40 Lite E

Huawei'nin yeni telefonu, P40 Lite'ın bazı özelliklerinin kırpıldığı ve fiyatının da uygunlaştırıldığı bir model olarak karşımıza çıkıyor. 6.39 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan P40 Lite E, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. Bu ekran, P40 Lite'ta da olduğu gibi parmak izi okuyucu sensörü içermiyor.

Huawei'nin yeni telefonu; Kirin 810F işlemcisinden güç alıyor ve bu gücü 4 GB RAM, 64 GB de depolama alanıyla birleştiriyor. P40 Lite'ın aksine dikey bir kamera kurulumuna sahip olan P40 Lite E, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP derinlik sensörü içeriyor. Huawei, telefonunun fiyatını düşürmek adına Huawei P40 Lite'ın makro kamerasından vazgeçmiş gibi görünüyor.

Huawei P40 Lite E teknik özellikleri

Ekran: 6.39 inç, HD+ (1560 x 720 piksel) çözünürlük

İşlemci: Kirin 810F

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB (microSD desteği mevcut)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 8MP (f/2.0)

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1

Renkler: Siyah, aurora mavi

Boyutlar: 159.81 mm x 76.13 mm x 8.13 mm

Ağırlık: 176 gram

Huawei P40 Lite E fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Huawei P40 Lite E'nin fiyatı ise 180 dolar (yaklaşık 1.096 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Huawei, yeni telefonunun 12 Mart itibarıyla bazı Avrupa ülkelerinde, ilerleyen dönemlerde de daha fazla bölgede satışa sunulacağını açıkladı. Telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.