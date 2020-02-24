Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir ekranlı ikinci akıllı telefonu Mate Xs'i tüketicilerle buluşturdu. Şirketin 8 inç ekranlı yeni telefonu, önümüzdeki ay itibarıyla dünya genelindeki kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Akıllı telefon sektörü 2019 yılını en çok katlanabilir akıllı telefonları konuşarak geçirdi. Huawei, katlanabilir akıllı telefonlar konusunda en aktif şirketlerden biriydi ve Mate X modeli ile bu konudaki çalışmalarını somut bir şekilde göstermiş oldu.

Huawei Mate X, 2019 yılında tanıtılmasına rağmen genel olarak 2018 model Huawei amiral gemileri ile benzer donanımlara sahipti. Bu nedenle şirket, 2019 yılının sonlarında Mate X'in gelişmiş bir modeli olan Huawei Mate Xs'i güncel donanımlarla tanıttı.

Huawei Mate Xs'in tanıtımı Çin özelinde gerçekleşmişti ve Avrupa ya da diğer pazarlar için ne tanıtılmış ne de satışa sunulmuştu. Huawei, bugün gerçekleştirdiği basın etkinliği ile Huawei Mate Xs'in global lansmanını gerçekleştirmiş oldu.

Karşınızda Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs'in ekranı, toplamda 8 inç büyüklüğe sahip. Telefonu katladığımızda ön yüzde 6.6 inçlik bir ekran kalıyorken arka yüzde 6.38 inçlik bir ekran yer alıyor. Huawei, Mate X modelinde kullandığı, telefonun çıkıntılı kenar yapısını bu modelinde de kullanmaya devam etmiş durumda.

Huawei Mate Xs, 5G bağlantı destekli Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla destekleyen telefon, kullanıcılar için gayet yeterli bir performans sunacakmış gibi görünüyor. Tüketicilere tam bir ekran deneyimi sunan telefon, herhangi bir ön kameraya sahip değil. Telefonun tüm kameraları, Mate Xs'in yan kısmında bulunan panele yerleştirilmiş durumda.

Telefonun dörtlü kamera kurulumunda, 40 MP çözünürlüğündeki bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Bu ana kameraya 20 MP çözünürlüklü geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüklü telefoto kamera eşlik ediyor. Telefonun dörtlü kamera kurulumunda yer alan son kamera ise bir ToF sensörü olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate Xs'in batarya bölümüne baktığımız zaman, 4.500 mAh kapasiteyle karşılaşıyoruz. Bu batarya, 55 watt hızlı şarj desteğine sahip. Ancak bunca özelliklere sahip olan katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs, ne yazık ki Google Servisleri'ni içermiyor. Yani bu telefona sahip olmanız durumunda, Google'ın sunduğu hiçbir hizmetten faydalanamıyorsunuz.

Huawei Mate Xs teknik özellikleri

Ekran: 8 inç, katlanabilir

İşlemci: Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB

Kamera Kurulumu: 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF

Batarya: 4.500 mAh (55 watt)

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Mate Xs fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Huawei Mate Xs'in fiyatı ise 2.700 dolar (yaklaşık 16.620 TL + vergiler) olarak belirlendi. Şirket, katlanabilir ekranlı yeni telefonunu önümüzdeki ay başı itibarıyla tüketicilerle buluşturacağını açıkladı. Huawei yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Huawei Mate Xs, dünya genelinde satışa sunulacak.