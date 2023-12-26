Huawei, MateBook D16 2024'ü Türkiye'ye getirdi. Yüksek performans ve maksimum mobilite sunan dizüstü bilgisayar, kablosuz fare hediyesi ile ön siparişe açılmış durumda.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 2024 model MateBook D16'yı Türkiye'de satışa sundu. Daha çok iş ve eğitim odaklı olan dizüstü bilgisayar, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Huawei'nin Türkiye'deki yeni dizüstü bilgisayarına yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak Huawei MateBook D16, yıllardır aramızda olan dizüstü bilgisayar modellerinden biri. Sık sık güncelleme alan dizüstü bilgisayar, bu sayede en güncel özelliklerle tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bu bağlamda; Intel'in 13. nesil Core i5 işlemcisiyle eşleştirilen dizüstü bilgisayar, performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei MateBook D16 2024

Huawei MateBook D16 2024, 16 inç boyutunda FHD çözünürlük sunan bir IPS ekranla donatıldı. Ekran gövde oranı yüzde 90 seviyesinde olan dizüstü bilgisayar, 1,68 kilogramlık ağırlığı ve 17 milimetrelik ince yapısı ile mobiliteyi maksimum seviyeye çıkarıyor. 56 Wh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen MateBook D16 2024, 65W hızlı şarj destekli adaptörü ile hem uzun kullanıma hem de kısa şarj sürelerine imkân tanıyacak.

13. nesil Intel Core i5-13420H veya 12. nesil Intel Core i5-12450H işlemci ile satın alınabilen MateBook D16 2024, Intel UHD Graphics GPU'larla eşleştiriliyor ve bu da dizi - film izlemek için oldukça ideal. Bilgisayardaki "Performans Modu" ve "Süper Turbo" özellikleri, cihazın tam performansta çalışmasını sağlıyor. 2024 model Huawei MateBook D16'nın 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı seçeneği ile satın alınabileceğini belirtelim.

Huawei MateBook D16 2024, bağlantı seçenekleri açısından zengin bir model. Bu dizüstü bilgisayarda 1 adet USB-C 3.2, 1 adet USB-A 3.2, 1 adet USB-A 2.0, 1 adet HDMI ve 1 adet de 3.5 mm kulaklık ve mikrofon ikisi bir arada port bulunuyor. Bluetooth 5.1 desteğine de sahip olan MateBook D16'nın, 5 Yıldızlı Wi-Fi Sinyal Yeteneği Sertifikasyonuna sahip ilk dizüstü bilgisayar olduğunu da söyleyelim. Bu dizüstü bilgisayarda 270 metreye kadar Wi-Fi bağlantısı kurabiliyorsunuz.

16 GB RAM ve 1 TB SSD ile eşleştirilen Huawei MateBook D16 2024'ün 23.999 TL karşılığında satın alınabileceğini söyleyelim. Dizüstü bilgisayarı satın almanız hâlinde 999 TL değerindeki kablosuz fare de hediye edilecek. Ürünle ilgili detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.