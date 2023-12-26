Huawei, bir süredir beklenen yeni telefonu Nova 12'yi duyurdu. 3 modelle karşımıza çıkan şirket, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, uzun zamandır üzerinde çalıştığı bilinen yeni akıllı telefon serisi "Nova 12"yi duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Huawei'nin bugün duyurduğu akıllı telefonları hangi özelliklere sahipler? Gelin hep birlikte Huawei Nova 12, Huawei Nova 12 Pro ve Huawei Nova 12 Ultra'ya yakından bakalım.

Karşınızda Huawei Nova 12 Ultra

Huawei Nova 12 Ultra, Pro modelde de bulunan 6.76 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. 2776 x 1224 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 300 Hz dokunma hassasiyet oranı sunuyor. Çift kamera deliği içeren telefon, bu delikte 60 MP ana selfie kamera ile 8 MP portre odaklı selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Huawei Nova 12 Pro ile Ultra, DaVinci olarak isimlendirilen yeni bir portre fotoğraf motoruna sahip olacağını da söyleyelim.

Huawei Nova 12 Pro ile Huawei Nova 12 Ultra'da, sırasıyla Kirin 8000 5G ve Kirin 9000SL işlemciler bulunuyor. Pro modelde 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunan Huawei, Ultra modelde ise sadece 1 TB'ye kadar depolama alanı tercih etti. Her iki model için de RAM kapasitesi açıklanmadı ancak bu akıllı telefonlarda 100W hızlı şarj destekli 4600 mAh bataryalar bulunuyor. Telefonların işletim sistemleri ise HarmonyOS 4.

*Huawei Nova 12 Pro tasarımı.

Hem Nova 12 Pro hem de Ultra, ikili kamera kurulumlarına sahipler. Bu kamera kurulumlarında RYYB sensörlü 50 MP ana kamera ile 8 MP ultra geniş açı destekli makro kamera yer alıyor. Telefonların ana arka kamerası, f/1,4 ila f/4,0 aralığında değişken diyafram açıklıkları için optimize edildi.

Huawei Nova 12 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6.76 inç, OLED, 2776 x 1224 piksel, 120 Hz İşlemci Kirin 9000SL RAM Açıklanmadı Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 60 MP (f/2,4) + 8 MP (f/2,2) (2-5x optik yakınlaştırma) Arka Kamera 50 MP (f/1,4 - f/4,0) + 8 MP (f/2,2) Batarya 4600 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4

Huawei Nova 12 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.76 inç, OLED, 2776 x 1224 piksel, 120 Hz İşlemci Kirin 8000 RAM Açıklanmadı Depolama 256-512 GB Ön Kamera 60 MP (f/2,4) + 8 MP (f/2,2) (2-5x optik yakınlaştırma) Arka Kamera 50 MP (f/1,4 - f/4,0) + 8 MP (f/2,2) Batarya 4600 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4

Ve Huawei Nova 12

Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Huawei Nova 12, 2412 x 1084 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, Pro ve Ultra modelin aksine tek selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu selfie kamera f/2,4 diyafram açıklığına sahip ve 60 MP çözünürlük sunuyor. Selfie kamera, ultra geniş açı desteğine sahip. Telefonun ana arka kamerası 50 MP, ikinci kamerası ise 8 MP çözünürlük bulunuyor.

Huawei, standart Nova 12'de hangi işlemciyi ve hangi RAM'i kullandığını açıklamadı. Ancak bu akıllı telefonda 512 GB depolama alanı tercih edildi. Telefonun batarya özellikleri ise Huawei Nova 12 serisindeki diğer modeller ile birebir aynı.

Huawei Nova 12 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, OLED, 2412 x 1084 piksel, 120 Hz İşlemci Açıklanmadı RAM Açıklanmadı Depolama 512 GB Ön Kamera 60 MP (f/2,4) Arka Kamera 50 MP (f/1,9) + 8 MP (f/2,4) (10x optik yakınlaştırma) Batarya 4600 mAh (100W) İşletim Sistemi HarmonyOS 4

Huawei Nova 12 fiyatları:

Versiyon Fiyatı 512 GB Huawei Nova 12 475 dolar 256 GB Huawei Nova 12 Pro 560 dolar 512 GB Huawei Nova 12 Pro 615 dolar 512 GB Huawei Nova 12 Ultra 660 dolar 1 TB Huawei Nova 12 Ultra 770 dolar

Huawei Nova 12 serisinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak Nova 11 serisinin Türkiye'de satıldığını söyleyelim.