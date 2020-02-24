Huawei MatePad Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei; Samsung ve Apple’ın tabletlerine rakip olabilecek yeni tableti MatePad Pro’yu duyurdu. Peki, MatePad Pro’nun özellikleri ve fiyatı nasıl? Gelin hep birlikte bakalım.

İşiniz ya da günlük ihtiyaçlarınız için bir tablet arayışındaysanız değerlendirmek isteyebileceğiniz seçenekler arasına bir yenisi daha ekleniyor. Çinli teknoloji devi Huawei, piyasadaki üst düzey tabletlere bir alternatif getiriyor.

Bugün gerçekleştirilen lansmanla duyurulan Huawei MatePad Pro, aslında Kasım 2019’da Çin’de duyurulmuştu ancak tablet, dünya geneline henüz açılmamıştı. Şimdiyse MatePad Pro'nun global duyurusu gerçekleştirildi.

Huawei MatePad Pro nasıl bir tablet?

Çinli teknoloji devinin yeni tabletinde Huawei Mate 30 Pro ve Honor View 30 Pro’da da kullanılan amiral gemisi işlemcisi Kirin 990 yer alıyor. Huawei, bu işlemcisinin gücü sayesinde rakibi iPad Pro ile de boy ölçüşebilecek konuma geliyor. Cihaz, ayrıca 6 GB ya da 8 GB RAM’iyle de gücüne güç katıyor.

MatePad Pro’da 10,8 inç LCD ekran kullanıldığı görülüyor ki rakibi Apple da iPad cihazlarında benzer bir ekran tercihinde bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 MP, arka tarafında ise 13 MP çözünürlüğünde kameralar yer alıyor.

MatePad Pro’da tasarımcıları ve çizim yapanları sevindirecek M Pencil adında bir özellik bulunuyor. Kablosuz bir şekilde şarj olma özelliğine sahip olan bu kalemde, 4.000 baskı ve hassaslık seviyesi bulunuyor. Kalemde yer alan bu özellik sayesinde çok farklı çizimler yapılabiliyor.

Cihazda bunlara ek olarak 7.250 mAh değerinde batarya ve 40 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Tablette, tersine kablosuz şarj özelliği de yer alıyor ki bu sayede tabletinizi, diğer cihazlarınızı şarj etmek için de kullanabilirsiniz ancak bu özellik aktifken tabletin kullanılamayacağı düşünülüyor.

Çinli teknoloji devi, yeni tabletiyle birlikte kendi ekosistemini de biraz daha geliştiriyor. Bir Huawei akıllı telefon sahibiyseniz iki cihazı bir arada kullanabilirsiniz. Telefonunuzu tabletinizden kullanabilme gibi bir özelliğin yanı sıra cihazlardaki içerikleri 'sürükle bırak' yöntemiyle birbirine transfer edebilirsiniz.

Huawei MatePad Pro özellikleri:

Ekran: 10,8 inç LCD ekran

10,8 inç LCD ekran İşlemci: Kirin 990

Kirin 990 RAM: 6 / 8 GB

6 / 8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Arka Kamera: 13 MP f/1,8 çift kamera

13 MP f/1,8 çift kamera Ön Kamera: 8 MP f/2,0

8 MP f/2,0 Bağlantı: Wi-Fi / LTE / 5G

Wi-Fi / LTE / 5G İşletim Sistemi: EMUI 10 (Android 10)

EMUI 10 (Android 10) Batarya: 7.250 mAh (40 W hızlı şarj desteği)

7.250 mAh (40 W hızlı şarj desteği) Renkler: Siyah, beyaz

Siyah, beyaz Boyutlar: 149 mm x 159 mm x 7,2 mm

149 mm x 159 mm x 7,2 mm Ağırlık: 460 g

Huawei MatePad Pro fiyatı:

Cihazın fiyatlandırması, donanım özelliklerine bağlı olarak 549 eurodan başlıyor ve 799 euroya kadar çıkıyor. Yani 3.657 TL ile 5.322 TL arasında değişiyor. Tabii bu fiyatlara vergi ve kâr payı gibi fiyat artırıcı etmenlerin eklenmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Huawei MatePad Pro, iPad Pro'ya rakip olur mu?

Cihazın güçlü işlemcisinden, bataryasından, hızlı şarj desteğinden ve Huawei akıllı telefonlarla senkronize çalışmasından bahsettik ancak gerçekten her şey bu kadar güzel mi? Yanıt, kısacası hayır.

Cihazda bulunan tüm bu özellikleri görünce tableti, iPad Pro ya da Samsung Galaxy Tab S6’nın güzel bir alternatifi olarak düşünebilirsiniz ancak MatePad Pro’da Google uygulamaları bulunmuyor. Google’ın servis desteğini çektiği Huawei, Google Mobil Hizmetleri’nden yeni tabletinde de faydalanamıyor.

Buna önlem almaya ve alternatif bulmaya çalışan Çinli teknoloji şirketi, Huawei Mobil Servisleri'ni geliştirmişti ancak bu servisin Google Mobil Hizmetleri’nin yerini tamamen alıp alamayacağı henüz bilinmiyor. Şirket, HMS’ye sahip olan herhangi bir akıllı telefonu piyasaya sürmüş değil. Peki, siz Google Mobil Hizmetleri desteği olmayan bir cihazı almak ister miydiniz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.