Huawei P40 İçin Tasarlanan Kılıflar Gün Yüzüne Çıktı

Geçtiğimiz gün P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus'ı tanıtan Çinli teknoloji devi Huawei, şimdi de yeni amiral gemileri için tasarladığı kılıfları gün yüzüne çıkardı. Üç farklı kılıf modelinden biri olan omuz düğmeli oyun kılıfı, telefonu adeta bir kontrolöre dönüştürüyor ve kullanıcıya muazzam bir mobil oyun deneyimi vadediyor.

ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara rağmen yoluna emin adımlarla devam eden Çinli teknoloji devi Huawei, 2020’nin en iddialı amiral gemilerinden P40 serisini tanıttı. Söylenti ve sızıntılarla geçen uzunca bir sürecin ardından nihayet resmiyete kavuşan Huawei P40 ve P40 Pro, hem tasarımı hem de özellikleri ile kendine hayran bıraktı desek yeridir. Özellikle fotoğrafçılık konusundaki yetenekleri ile piyasadaki pek çok amiral gemisine kafa tutan P40 serisi, neredeyse eksiksiz bir cihaz.

Bir akıllı telefon piyasaya çıktığında onunla birlikte gelen aksesuarlar da bir hayli merak uyandırır. Huawei, P40 lansmanından sadece bir gün sonra yeni amiral gemisi için tasarladığı kılıfları gün yüzüne çıkardı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz ki oyun tutkunlarına hitap eden "omuz düğmeli kılıf" oldu.

Huawei P40 için tasarlanan oyun kılıfı

Bu kılıf ile P40’ı yan çevirdiğinizde, iki işaret parmağınızın altına konumlanan LT ve RT butonları, size üst düzey bir oyun deneyimi yaşatmayı vadediyor. Telefona Bluetooth üzerinden bağlanan oyun kılıfı, cihaza taktığınız anda devreye giriyor. Ardından yapmanız gereken tek şey, bir oyuna girmek ve anın tadını çıkarmak.

Huawei P40'ın Qi standardını temel alan kablosuz şarj kılıfı

P40 serisi için yeni bir kablosuz şarj kılıfı tasarlayan Huawei, hem kablolu hem de kablosuz 40W güç sunan yeni amiral gemilerine önemli bir destek güç sunuyor.

Gösterişten ödün vermeyenler için tasarlanan Swarovski taşlı Huawei P40 kılıfı

P40 için tasarlanan bir diğer kılıf ise fazlasıyla şık ve gösterişli. Gövdesi Swarovski kristalleriyle süslenen kılıf, siyah kadife astarlı el yapımı kutusunda geliyor. Söz konusu kılıfların fiyatı ve çıkış tarihleri henüz belli değil ancak konuyla ilgili yeni bilgilere eriştiğimiz takdirde sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın.