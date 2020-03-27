Huawei P40 Pro'nun AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

Huawei'nin dün duyurduğu yeni amiral gemilerinden P40 Pro'nun AnTuTu testlerinde aldığı puan ortaya çıktı. Yapılan testler, Huawei P40 Pro'nun performansının Snapdragon 865 işlemcili amiral gemilerinden düşük olduğunu gösterdi.

Çinli teknoloji devi Huawei, dün düzenlediği bir etkinlikle uzunca bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Şirket, tanıtımlar kapsamında P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus isimli üç farklı telefon modelinden bahsetti. Tüketiciler, bu telefonların tasarımlarını zaten lansman sırasında detaylı bir şekilde gördüler. Bu nedenle asıl merak edilen şey, Huawei'nin yeni amiral gemilerinin nasıl bir performans sunacağıydı.

Huawei'nin dün yaptığı tanıtımdan kısa bir süre sonra, P40 Pro modeli AnTuTu platformunda ortaya çıktı. Böylelikle "ELS-AN00" kodlu P40 Pro'nun nasıl bir performans sunabileceği az çok belli oldu. Ancak peşin peşin söylememiz gerekiyor ki P40 Pro'ya güç veren Kirin 990 işlemcisi, ne yazık ki Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonlarla başa çıkamıyor.

Huawei, Kirin 990 işlemcisini Snapdragon 865'ten çok daha önce tanıttı. Dolayısıyla Huawei'nin işlemcisi biraz daha eski ve bu yüzden Kirin 990'ın performansının Snapdragon 865'ten geride kalması çok da şaşırtıcı bir durum değil. Ancak açıkça belirtmek gerekiyor ki Kirin 990, Snapdragon 855 ve Snapdragon 855+'a oranla daha iyi bir performans sunuyor.

Huawei P40 Pro'nun AnTuTu puanı

AnTuTu testlerine giren Kirin 990'lı Huawei P40 Pro, testlerin sonucunda 482 bin 457 puan almayı başarıyor. Bu puan, Snapdragon 865 işlemcili telefonlara kıyasla düşük görünse de, 2020 model bir amiral gemisi için büyük bir hayal kırıklığı değil. Bununla birlikte Huawei, yeni amiral gemisinde performanstan ziyade kamera kalitesiyle öne çıkmayı planlıyor.