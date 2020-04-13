Huawei P40 Lite'ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Huawei'nin P40 serisindeki ilk telefonu P40 Lite, kısa bir süre sonra Türkiye pazarına giriş yapacak. Fiyat/performans özelliği merak edilen telefonun Türkiye fiyatı nihayet belli oldu.

Çinli teknoloji devi Huawei, yaşadığı onca olumsuzluğa rağmen akıllı telefon sektöründeki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, birbirlerinin peşi sıra yeni akıllı telefon modellerini tanıtırken kısa süre önce duyurulan yeni modellerini de satışa çıkarmaya devam ediyor. Huawei şimdi, P40 Lite modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.

Hatırlanabileceği üzere Huawei, P40 serisini çok kısa bir süre önce tüketicilerin beğenisine sundu. Serinin üst seviye modelleri olan P40 ve P40 Pro'dan nispeten daha düşük seviye özelliklere sahip olan P40 Lite ise haftalar önce gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu.

Huawei P40 Lite, 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekranın üzerinde bulunan delik, tüketicilere 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı içeriyor. Kirin 810 işlemciden güç alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin yeni akıllı telefonu, 40 watt hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh'lık bataryaya sahip.

Huawei P40 Lite'ın arka kısmına geldiğimiz zaman dörtlü kamera kurulumuna denk geliyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 8 MP, 2 MP ve 2 MP'lik bir kamera daha eşlik ediyor. Ancak tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan ve donanım özellikleri açısından etkileyici gibi görünen bu telefonun, Google Servisleri'nden yoksun olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Huawei P40 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inçlik IPS LCD, 1080x2400 piksel çözünürlük

İşlemci: Kirin 810

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)

Ön Kamera: 16 MP (f/2,0)

İşletim Sistemi: EMUI 10

Renkler: Midnight Black, Sakura Pink, Crush Green

Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 LE, USB-C

Batarya: 4.200 mAh, 40 W hızlı şarj desteği

Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan Huawei'nin yeni telefonu P40 Lite, Türkiye'de 3.199 TL karşılığında satışa sunulacak. Gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan telefona, mümkün olan en kısa sürede çevrimiçi perakendeciler aracılığıyla erişilebilecek.