Huawei P40 Pro Plus Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google ve Huawei arasındaki gerginliklerin gölgesinde ikinci amiral gemisi serisi Huawei P40 tanıtıldı. Ailenin en büyüğü Huawei P40 Pro Plus, adının hakkını verecek derecede iyi teknik özelliklere sahip. Gelin yılın en güçlü amiral gemilerinden birisine yakından bakalım.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Google ve Huawei'nin arasını açınca Huawei Mate 30 ailesi Google uygulamalarından yoksun bir şekilde piyasaya sürülmüşti. Aradan geçen süreçte iki şirket yeniden anlaşma sağlayamadı. Huawei P40 ailesi, bunun sonucu olarak Google uygulamaları olmadan kaşımıza çıktı.

Toplamda 3 farklı modeli bulunun Huawei P40 ailesinin reisi Huawei P40 Pro Plus. İsimlendirme olarak hem Apple hem de Samsung'dan esintiler içeren bu model, teknik kapasite açısından piyasanın en iyilerinden birisi. Huawei'nin üst segment konusundaki başarısı P40 Pro Plus ile devam edecek gibi görünüyor.

Tasarım:

Huawei P40 Pro Plus'un aileinin diğer üyeleri gibi arkasında dikdörtgen kamera modülüne sahip. Bunun dışında arka yüzeyin kalan her bölümü önceki yılın standartları ile aynı. Dikdörtgen kamera modülü ise Samsung'un uyguladığı bir standart olarak hayatımıza girdi ve Huawei ile artık standart oldu.

Cihazın ön yüzünde ise sol üst köşede bulunan çift ön kamera dikkatleri çekiyor. Samsung'un Galaxy S10 ailesinde sağ süt köşeye yerleştirdiği eknran alanı içindeki çift kameraları P40 ailesinde sol üst köşeye geçmiş durumda. Huawei'nin tasarım konusunda kesinlikle Samsung'u yakından takip ettiğini söylemek mümkün. Firma tasarım başlığı altında uzun uzun konuşulabilecek bir yenilik getirmiyor.

Ekran:

Huawei P40 Pro Plus, 6,7 inçlik OLED ekran paneliyle birlikte geliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekranın çözünürlüğü ise 1440 x 3160 piksel ve piksel yoğunluğu ise 518 ppi seviyesinde. Ayrıca ekranın HDR10+ desteği bulunuyor. Huawei'nin ekran konusunda da Samsung'u takip edip S20'lere rakip çıktığını söylemek gerek.

Donanım ve performans:

7 nanometre mimariye sahip Kirin 990 işlemci yongasıyla birlikte gelen Huawei P40 Pro Plus, performans konusunda şirketin standartlarını devam ettiriyor. Kirin 990 yongasında 2 adet 2,86 GHz ve 2 adet 2,36 GHz olmak üzere toplam 4 adet ARM Cortex-A76 çekirdek var. Ayrıca çekirdek sayısını 8'e tamamlayan ve düşük performanslı görevlerden sorumlu 1,95 GHz hızında 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.

Kirin 990’ın görsel işlemlerden sorumlu GPU birimi ise Mali-G76 MP16. Bu grafik birimi, günümüzün en gelişmiş oyunları için yeterli düzeyde, muhtemelen birkaç yıl daha rahatlıkla çalışabilecek konumda. Performans açısından Huawei P40, 2020’nin en yüksek standartlarını yakından takip ediyor.

Kameralar:

Huawei, P40 ailesini “Vizyoner Fotoğrafçılık” sloganıyla birlikte tanıttı. Akıllı telefon dünyasında P9’dan bu yana özellikle kameraları ile ayrışan Huawei’nin P40 ile yine bu çizgide yola devam ettiğini görmek güzel. Her ne kadar geçtiğimiz yılın amiral gemileri P30 ve Mate 30 sayıca yüksek ama gerçeğe dönüşmeyen vaatler sunmuş olsa da P40 yine heyecanlandıracak kadar iyi görünüyor.

52 MP çözünürlüğünde f/1,8 diyafram açıklığına sahip ana arka kameraya sahip olan Huawei P40 Pro Plus, bu kamesında PDAF ve OIS özelliklerine de sahip. Ek olarak Huawei P30 ile hayatımıza giren Periscope lens, P40 Pro Plus'da da yerini alıyor. f/4.0 diyafram açıklığına sahip olan periscope lens, telefona10x optik zoom özelliğini kazandıyor. 52 MP ana kamera ve periscope kameraya ek olarak 40 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Son olarak bu üçlüye 8 MP çözünürlüğünde bir kamera daha eşlik ediyor.

Huawei P40 Pro Plus özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı

6,7 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

Huawei HiSilicon Kirin 990 RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 512 GB dahili UFS 3.0, 256 microSD kart desteği

512 GB dahili UFS 3.0, 256 microSD kart desteği Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, geniş açılı, PDAF / 10x optik zoom Periscope kamera, 8 MP, f/2.0 telefoto kamera, 40 MP, f/1.8 ultra geniş açılı kamera, ToF Video: Detaylar geliyor…

50 MP, f/1.8, geniş açılı, PDAF / 10x optik zoom Periscope kamera, 8 MP, f/2.0 telefoto kamera, 40 MP, f/1.8 ultra geniş açılı kamera, ToF Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı Video: Detaylar geliyor…

32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı Batarya: 5500 mAh

5500 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0

Android 10.0 Renkler: Beyaz, siyah, mavi, gümüş...

Beyaz, siyah, mavi, gümüş... Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 9 mm

158.2 x 72.6 x 9 mm Ağırlık: 203

​Huawei P40 Pro Plus fiyatı:

Huawei P40 Pro Plus'ın fiyatı 1399 euro olarak açıklandı. Cihazın Türkiye fiyatına dair henüz bir detay açıklanmadı, ancak resmi Avrupa fiyatı TL bazında yaklaşık 9820 TL'ye denk düşüyor. Elbette ülkemizde resmi satışı sırasında vergi uygulamalarına da tabii tutulacaktır.

Huawei P40 Pro Plus satış tarihi:

Huawei P40 Pro Plus, Avrupa'da Haziran 2020'de satışa çıkacak. Huawei, henüz P40 Pro'nun satış tarihini henüz açıklamadı. Tarih açıklanır açıklanmaz tüm detayları buradan ileteceğiz. Türkiye’deki online satış mağazasını %50'ye varan indirim kampanyasıyla açan Huawei’nin tüm ürünlerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.