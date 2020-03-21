Huawei P40 Pro'nun Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei’nin bu ay içerisinde tanıtacağı P40 serisi akıllı telefonlarından P40 Pro’nun yeni render görüntüleri ortaya çıktı. Yeni render görüntülerinde ön ve arka kamera tasarımı oldukça net bir şekilde görülebiliyor.

Bu hafta içerisinde Huawei P40 serisinin render görüntülerinin ortaya çıktığından sizlere bahsetmiştik. Yine bu hafta içerisinde P40 serisinin renk seçenekleri de ortaya çıkmıştı. Sektör içerisinden aldığı bilgilerle bilinen Ishan Agarwal, Huawei P40 Pro’nun render görüntülerini de ortaya çıkardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin P40 serisindeki en üst segment modeli olan P40 Pro’nun ön paneli ‘Quad-curved Display’ tasarımına sahip olacak. Yani cihazın kenar taraflarında hafif kıvrımlı bir tasarım yer alacak.

Huawei P40 Pro

Yukarıda yer alan görselden ‘Quad-curved display’in nasıl bir tasarım olduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Görselden de anlaşıldığı üzere kavisler, cihazın üst ve alt tarafında da yer alıyor. Ayrıca alttaki görselden de görebileceğiniz üzere cihazın ön tarafında nispeten geniş bir kamera modülü bulunuyor. Bu modül içerisinde ana lens ve ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Telefonun arka tarafına bakıldığındaysa dikdörtgen biçiminde tasarlanmış bir kamera modulü yer alıyor. Dört kamerayı içerisinde barındıracak olan bu yuvada ana kamera olarak Sony’nin elinden çıkmış olan 52 megapiksellik Quad Quad Bayer sensörü yer alacak.

Ana kameraya eşlik edecek olan diğer üç sensör ise sine lens, telefoto lens ve portre lensi olacak. Bu kamera sensörlerinin özelliklerine dair herhangi bir net bilgi ise henüz bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu lenslerin özelliklerinin de ortaya çıkması oldukça muhtemel.

Cihazın iç tarafında Kirin 990 yonga seti P40 Pro’ya güç verecek. Bu yonga, cihazda hem ‘standalone’ (SA) hem de ‘non-standalone’ (NSA) modlarında 5G bağlantı desteği olacağı anlamına geliyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda 26 Mart’ta tanıtılacak olan cihazda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 flaş depolama birimi yer alacak.