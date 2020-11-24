Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak P50 ailesinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Aktarılan bilgilere göre P50 modelleri, Mate 40 modellerinde olduğu gibi Kirin 9000 işlemciden güç alacak ve Samsung ya da LG ekranlar ile karşımıza çıkacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mate 40 serisini tüketicilerin beğenisine sundu ve ailesinin global pazardaki en güçlü üyesi olacak Mate 40 Pro, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunuldu.

Henüz Huawei Mate 40’ın yankıları bitmemişti ki P50 ailesi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Çin’deki Huawei’ye yakın kaynaklarca aktarılan bilgilere göre Huawei, gelecek yılın ilk yarısında tanıtılacak P50 ailesinde de 5 nm fabrikasyon sürecinde üretilen Kirin 9000 işlemciyi kullanacak.

Huawei, P50 için Samung ve LG'den OLED ekran alabilir

P50 ailesi ile ilgili asıl sürpriz ekran tarafında ortaya çıkıyor. Gelen bilgilere göre Huawei, P50 ailesinde BOE gibi Çinli üreticiler yerine Güney Koreli teknoloji devleri Samsung ve LG tarafından üretilecek OLED ekranları kullanacak. Hatta iki şirketin P50 ekranları için üretime şimdiden başlayacağı belirtiliyor.

Daha önce ortaya çıkan bazı söylentiler, ABD ambargosu nedeniyle TSMC daha fazla amiral gemisi Kirin işlemci üretemeyeceğinden Huawei’nin Kirin 9000 işlemciyi idareli kullanmak istediğini ve bazı P50 modelleri için Qualcomm’dan işlemci alabileceğini öne sürüyordu. Ancak Qualcomm’un Huawei ile iş yapmak için almış olduğu lisans yalnızca 4G işlemcileri kapsadığından bu konuda nasıl gelişmelerle karşılaşacağımızı şimdiden öngörmek zor.