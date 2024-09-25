Huawei'nin bugüne kadarki en büyük TV'si olan Huawei Smart TV V5 Max tam 110 inçlik boyutuyla tanıtıldı.

Huawei, bugüne kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı ve telefon sektöründe olduğu gibi TV sektöründe de adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin pazarında satışa sunulan Huawei Smart TV V5 Max, devasa 110 inçlik ekran boyutuyla lüks bir izleme deneyimi vadediyor.

Huawei'nin bu yeni TV'si, Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS 4.5 işletim sistemi ile donatılırken, son teknoloji özellikleriyle özellikle sinema tutkunlarına hitap ediyor.

110 inçlik devasa TV: Huawei Smart TV V5 Max

Ultra HD 4K çözünürlüğe sahip olan Huawei Smart TV V5 Max, 120Hz yenileme hızına ve SuperMiniLED ekran teknolojisine sahip. Bu teknoloji, özellikle geniş alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan televizyonun görüntü kalitesini üst düzeye çıkarıyor. Cihaz, sadece 12 mm kalınlığında ultra ince çerçevesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca 5000 nit parlaklık değeri ve 8.000.000:1 kontrast oranı ile karanlık ve aydınlık sahnelerde canlı ve net görseller sunuyor. Huawei, Black Diamond Energy ekranı sayesinde yansıma sorunlarını azaltarak daha göz dostu bir izleme deneyimi sağlıyor.

Huawei, yeni televizyon modelinde Honghu AI isimli yapay zekâ görüntü kalitesi teknolojisini kullanarak, daha düşük çözünürlüklü içerikleri bile geliştiriyor. Cihaz, ortamdaki ışık miktarına göre parlaklığı otomatik ayarlayan bir ışık kontrol sistemi ile donatılırken, Honghu AI HDR teknolojisi ile karanlık ve aydınlık sahnelerde daha derin kontrastlar sunarak, izleme deneyimini iyileştiriyor.

Boyutu kadar özellikleri de iddialı

Donanım tarafında ise Honghu Swan 900 işlemcisine sahip olan televizyon, 8 Cortex A73 çekirdeği ile yüksek bir performansa sahip. Grafik tarafında G52 MC6 GPU birimi ile donatılan televizyon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Televizyonda yer alan HarmonyOS 4.5 işletim sistemi sayesinde çocukların izleme alışkanlıklarını izleyen Smart Care gibi gelişmiş özelliklerle televizyon daha da akıllı hâle geliyor. Ses tarafında ise beş sürücülü dâhili hoparlör sistemi ve Huawei Sound teknolojisi ile etkileyici bir ses deneyimi sunuluyor.

Huawei Smart TV V5 Max fiyatı

Huawei şimdilik bu yeni 110 inçlik televizyonu Huawei Smart TV V5 Max'i Çin pazarına özel olarak tanıttı ve 69.999 yuan (yaklaşık 9.954 dolar) fiyat etiketi ile ön satışa sunuldu sundu. Televizyon 30 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek.

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