Huawei Vision TV'nin 24 MP Kamerayla Geleceği Ortaya Çıktı

Huawei'nin 8 Nisan'da duyuracağını açıkladığı yeni akıllı televizyonu ile ilgili etkileyici bir sızıntı yaşandı. Weibo üzerinden yapılan bir paylaşım, bu televizyonun 65 inç büyüklüğe ve 24 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı bir kameraya sahip olacağını gösterdi.

Çinli teknoloji devi Huawei, haberlerimize daha çok akıllı telefonları ve 5G teknolojileri ile konu oluyor. Ancak Huawei, bir akıllı telefon üreticisinden çok daha fazlası ve bu kapsamda 8 Nisan'da yeni bir akıllı televizyon modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Huawei'nin yaklaşmakta olan televizyonu Vision TV olarak isimlendiriliyor ve bugüne kadar özellikleri pek de bilinmeyen bir üründü. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalar, bu akıllı televizyon modelinin bir pop-up kamerası olacağını ortaya koyuyordu ki şimdi bu kamera ile ilgili yeni bilgilere sahibiz.

Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da yapılan bir paylaşım, Huawei'nin yeni akıllı televizyonu ile ilgili bazı detayları ortaya koydu. Üstelik bu paylaşımı yapan kişi, daha önce de Huawei ürünleri ile ilgili isabetli tahminlerde bulunan bir kişiydi. Hal böyle olunca da tüketiciler, bu paylaşımı büyük bir heyecanla karşıladılar.

Huawei'nin yeni Vision TV modeli ile ilgili Weibo'da yapılan paylaşım

Sızıntının sahibi, Huawei'nin 8 Nisan'da duyuracağı akıllı televizyon modelinin 65 inç büyüklüğünde olacağını ve bu televizyonun, 24 MP çözünürlük sunan ve yapay zeka ile desteklenen, açılabilir yapıda ultra geniş açılı bir kamerayla geleceğini ifade ediyor. Ayrıca paylaşılan bu görüntü, Huawei'nin yeni akıllı televizyonunun fazlasıyla ince bir yapısının olacağını da gözler önüne seriyor.