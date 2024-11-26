Huawei, üst seviye lüks akıllı saati Watch Ultimate Design Gold Edition'ı da tanıttı.

Çinli teknoloji devi Huawei, pek çok ürününü peş peşe tanıttı. Her ne kadar tanıtımların yıldızı Mate 70 serisi olsa da yıldız gibi parlayan bir başka ürün daha vardı: Altın işlemelere sahip, lüksü seven kullanıcılara hitap eden Huawei Watch Ultimate Design Gold Edition. Çin'e özel bir saatin detaylarında 18 ayar altın kullanılırken diğer malzemeler de üst seviye malzemeler arasından seçildi.

Huawei Watch Ultimate Design Gold'un üzerinde altı parça altın kaplama bulunuyor. Akıllı saatin çerçevesi ise seramikten imal edilmiş durumda. Çerçevenin üzerindeki altın kaplamalara ek olarak akıllı saatin çevirmeli ayar düğmeleri ve tacı da altın kaplanmış durumda.

Huawei lüks ile teknolojiyi buluşturdu

Akıllı saatin ekranı safir camdan imal edilirken gövdesinde ise amorf zirkonyum tercih edildi. Geri çekilebilir kelebek kapağa ve 12 aşamalı mekanik mikro ayar sistemine sahip olan akıllı saat böylece ölçümleri çok keskin bir şekilde yapabiliyor.

Huawei Watch Ultimate Design Gold'un teknik özellikleri arasında ise iki yönlü Beidou uydu iletişim sistemi, altın temalı arayüz, beş yıldızlı çift frekanslı konum bulma, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, profesyonel altın modu, 320'den fazla golf parkuru haritası, ECG analizi, uyku apnesi tespiti var ve saatin bataryası 14 güne kadar dayanabiliyor.

Huawei Watch Ultimate Design Gold'un siyah varyantının fiyatı 21 bin 999 yuan (105 bin TL)'den başlıyor. Safir sarı altın versiyonun fiyatı ise 23 bin 999 yuan yani 114 bin 690 TL'den satışa çıkacak.