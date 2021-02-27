Huawei, Yaptırımların Hafifletilmesi İçin Görüşme İstiyor

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni bir habere göre uygulanan yaptırımların hafifletilmesi için yeni ABD yönetimiyle görüşmek istiyor. Şirket, bu görüşmeyi Çin yönetiminden bağımsız bir şekilde yapmayı hedefliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir yılı aşkın süre önce Amerika Birleşik Devletleri'yle görüş ayrılığı yaşamaya başlamıştı. Huawei'yi bilgi toplamak ve bilgileri Çin hükümetine ulaştırmakla suçlayan ABD, son olarak Huawei'ye karşı sert yaptırımlar uygulamaya başlamış, tedarik zincirini etkileyecek kararlar almıştı.

Huawei, ABD'nin bu yaptırımından elbette kötü bir şekilde yara almıştı. NikkeiAsia'nın son haberi de şirketin çok az bahsettiği bu yarayı doğrular nitelikte. Habere göre teknoloji devi, ABD'nin ABD üretimi ekipmanların Çin'e ulaştırılmasına koyduğu yasağı bir nebze gevşetmek için görüşme yapmak istiyor.

Huawei, ABD yönetimiyle ayrı görüşmek istiyor:

ABD'deki Huawei Technologies şirketinin risk yönetimi başkanı Tim Danks, bu konuyla ilişkili "Çin yönetiminden ayrı olarak ABD yönetimiyle bir görüşme yapmak istiyoruz. Bu tartışmaya (ABD-Çin arasındaki) dâhil olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı. Yani şirket, yasağı koyan Trump yönetiminin ardından Biden yönetimiyle de görüşmek istiyor.

Buna ek olarak Tim Danks, "Kısa vadede ABD satışları Huawei için bir öncelik olmayacak. Önceliğimiz tedarik zinciri" şeklinde konuştu. Joe Biden'ın Ticaret Bakanı adayı olarak ismini gösterdiği Gina Raimondo, daha önce yaptığı açıklamadaysa bunu engelleyecek bir ifadeye yer vermişti:

"Amerika'yı ve ağlarımızı Çin'in müdahalesine ya da Huawei, ZTE veya başka bir şirket olsun perde arkası olayların ağımız üzerindeki etkilerinden korumak için emrimdeki tüm araçları kullanacağım."

Huawei'nin yeni yönetimle uygulanan yaptırımları hafifletmeye yönelik olumlu bir gelişme görmesi konusunda şu anda hiçbir şey kesin değil. Şirketin kurucusu, yakın bir zamanda müşterilerini 2021 yılında akıllı telefon parçalarının tedarikinin %60 kadar düşeceği hakkında bilgilendirmişti. Huawei, bu yıl geçtiğimiz yıldan neredeyse 100 milyon daha az telefon üretecek.