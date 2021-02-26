Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, 27 Şubat'ta YouTube'da

Boğaziçi Üniversitesi’nin en prestijli ödül töreni olan Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, bu sene de dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak online olarak gerçekleşiyor.
Her yıl Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen törende Yılın İş İnsanı, Yılın Holdingi gibi kategorilerde oylama sonucu iş dünyasının en başarılı şirketleri ve insanları ödüllendiriliyor.
Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri 2020’de ödül kazanan isimler şu şekildeydi:
- Yılın İş İnsanı - Ali Koç
- Hayat Boyu Başarı Ödülü - Bülent Eczacıbaşı
- Yılın E-Ticaret Sitesi - Trendyol
- Yılın Gıda Şirketi - TAB Gıda
- Yılın Girişimci Şirketi - Zomato
- Yılın Global Şirketi - Vodafone
- Yılın İlaç Şirketi - Abdi İbrahim
- Sürdürebilirlik Ödülü - Eczacıbaşı Holding
- Yılın Danışmanlık Şirketi - KPMC
- Yılın Kampüs Dostu Şirketi - Pınar
- Yılın Holdingi - Boyner
- Yılın FMCG Şirketi - Golf
- Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi - Nescafe- Eğitim için 3’ü Bir Arada
Bu sene de Youtube üzerinden canlı yayında gerçekleşecek törende, oylamalar sonucu en başarılı seçilen iş insanları ve şirketler ödülleriyle buluşacak. Etkinliğin yayınlanacağı ENSO Youtube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.