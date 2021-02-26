Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, 27 Şubat'ta YouTube'da

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, 27 Şubat'ta YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nin en prestijli ödül töreni olan Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, bu sene de dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak online olarak gerçekleşiyor.

Her yıl Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen törende Yılın İş İnsanı, Yılın Holdingi gibi kategorilerde oylama sonucu iş dünyasının en başarılı şirketleri ve insanları ödüllendiriliyor.

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri 2020’de ödül kazanan isimler şu şekildeydi:

Yılın İş İnsanı - Ali Koç

Hayat Boyu Başarı Ödülü - Bülent Eczacıbaşı

Yılın E-Ticaret Sitesi - Trendyol

Yılın Gıda Şirketi - TAB Gıda

Yılın Girişimci Şirketi - Zomato

Yılın Global Şirketi - Vodafone

Yılın İlaç Şirketi - Abdi İbrahim

Sürdürebilirlik Ödülü - Eczacıbaşı Holding

Yılın Danışmanlık Şirketi - KPMC

Yılın Kampüs Dostu Şirketi - Pınar

Yılın Holdingi - Boyner

Yılın FMCG Şirketi - Golf

Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi - Nescafe- Eğitim için 3’ü Bir Arada

Bu sene de Youtube üzerinden canlı yayında gerçekleşecek törende, oylamalar sonucu en başarılı seçilen iş insanları ve şirketler ödülleriyle buluşacak. Etkinliğin yayınlanacağı ENSO Youtube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.