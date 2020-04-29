Hubble, Kuyruklu Yıldız ATLAS'ın Parçalanışını Görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yönetilen Hubble Uzay Teleskobu, kuyruklu yıldız ATLAS’ın parçalanışını yakaladı. İlk kez geçtiğimiz yılın aralık ayında keşfedilen kuyruklu yıldız, 23 Mayıs’ta Dünya'nın yaklaşık 115 milyon kilometre uzağından geçecek.

İnsanlığın uzaya dair bakış açısını değiştiren pek çok keşifte imzası bulunan Hubble Uzay Teleskobu, C/2019 Y4 Kuyruklu Yıldızı'nın (ATLAS) parçalanışını görüntülemeyi başardı. Muazzam bir parlaklığa sahip olan kuyruklu yıldız, ilk kez Aralık 2019 tarihinde ABD’nin Hawaii kentinde ATLAS (Asteroid Karasal-darbe Son Uyarı Sistemi) tarafından keşfedilmişti.

Bazı gökbilimciler, mart ortasına kadar parlaklığını giderek artıran yıldızın mayıs ayında çıplak gözle görülebileceğini açıklamıştı, ancak kuyruklu yıldız aniden soluklaşmaya başladı. Bu da, araştırmacıların ATLAS’ın parçalanabileceğini düşünmelerine yol açtı. Nihayetinde beklenen oldu ve kuyruklu yıldızın parçalandığı, 11 Nisan'da amatör astronom Jose de Queiroz’un çektiği fotoğraflarla doğrulandı.

Kuyruklu yıldız ATLAS'ın parçaları Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu'nun, 20 Nisan ve 23 Nisan’daki yeni gözlemleri, ATLAS adı verilen kuyruklu yıldızın parçalandıktan sonraki durumunu gözler önüne seriyor. Hubble ile kuyruklu yıldızı görüntüleyen iki takımdan birinin lideri olan Kaliforniya Üniversitesi’nden David Jewitt, “Bu gerçekten heyecan verici. Çünkü bu tip olaylar çok sık gerçekleşmiyor. Kuyruklu yıldızın çoğu parçası karanlık olduğu için tamamını görüntüleyemedik ancak bu ölçekte olaylar çok nadir gerçekleşiyor” dedi.

Kuyruklu yıldızların parçalanması, hızlı ve öngörülemez bir şekilde gerçekleştiği için gökbilimcilerin yakaladığı görüntüler gerçekten heyecan verici. Öte yandan ATLAS’ın neden parçalanmış olabileceği hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Hubble gözlem ekibinde görev yapan Maryland Üniversitesi'nden Quanzhi Ye, elde edilen verilerin ayrıntılı analizinde bu soru işaretine cevap bulmayı umduklarını söyledi.

ATLAS'ın parçalanmadan önce iki futbol sahası kadar büyük olduğu tahmin ediliyor

Parçalanan ATLAS kuyruklu yıldızı şu anda Mars yörüngesinin içinde. Dünya'dan yaklaşık 145 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, gezegenimize en yakın geçişini 23 Mayıs'ta yaklaşık 115 milyon kilometre mesafeden geçerek yapacak.

Hubble'ın kuyruklu yıldız ATLAS'ın parçalanışını yakaladığı keşfi