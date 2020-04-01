Hubble Uzay Teleskobu, Orta Kütleli Bir Kara Delik Keşfetti

Uzayın derinliklerinden yolladığı görüntülerle bilim dünyasını aydınlatmaya devam eden Hubble Uzay Teleskobu, orta kütleli bir kara delik (IMBH) keşfetti. Büyük bir yıldızın çökmesi sonucu oluşan IMBH’ler, kara deliklerin evrimindeki eksik halka olarak nitelendiriliyordu.

Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Chandra ve Hubble teleskoplarının ortak çalışması sonucunda orta kütleli bir kara delik (IMBH) keşfedildi. Yıldız kütleli kara deliklerin birleşmesiyle oluşan IMBH’ler, bilim dünyası tarafından kara deliğin evrimindeki eksik halka olarak nitelendiriliyordu.

Gökbilimciler, geçmişte bu türde kara delikler için aday cisimler bulmayı başarmış olsalar da, keşfe imza atan New Hampshire Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni bulgunun evrende orta büyüklükteki kara deliklerin varlığının en ikna edici kanıtı olduğunu söylüyorlar.

Kara deliğin izini 2006 yılından bu yana süren araştırmacılar, 3XMM J215022.4−055108 adını verdikleri güçlü bir X-ışını radyasyonu parıltısı keşfettikten sonra harekete geçtiklerini söylüyorlar. Söz konusu kaynağın galaksimizin içinden mi yoksa dışından mı olduğunu belirleyemeyen araştırmacılar parıltının, genellikle büyük kara deliklerin bulunduğu galaksinin merkezinde olmadığını belirtiyorlar.

X-ışının lokasyonunu tam olarak belirleyebilmek için Hubble Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler, parıltının farklı bir galaksinin dış kısmındaki yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı Dacheng Lin, “Orta boyutlu kara delikler anlaşılması zor nesnelerdir. Bu nedenle her aday için alternatif senaryoları dikkatlice düşünmek çok önemlidir. Bu, Hubble'ın yapmamıza izin verdiği şeydi” ifadelerini kullandı.

Kara deliğin kütlesinin Güneş'in 50 bin katı olduğunu belirten Lin, Hubble'ın elde ettiği veri doğrultusunda orta kütleli bir kara deliğin, söz konusu X-ışınının "en muhtemel açıklaması" olduğunu söyledi.

Orta kütleli kara deliğin keşfine dair yayınlanan video