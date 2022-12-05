Hubble, En Parlak Süpernovayı Yeniden Fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, en parlak süpernovayı yeniden gözlemledi. Süpernovanın ardında bıraktığı devasa kütle, göz alıcı bir şekilde poz verdi.

1990’da uzaya fırlatılan ve on yıllardır pek çok gizemi çözmemize aracı olan Hubble Uzay Teleskobu, bugün yeni bir gözlemle daha gündeme geldi. Uzay Teleskobu, 160 bin ışık yılı uzağımızdaki “LMC N49” süpernovasının patlama sonrasında ardından kalanları gözlemledi.

Yıldızın ardında bıraktığı şey temelde bir gaz kütlesi olsa da bu kütlenin görünümü oldukça büyüleyiciydi. Mavi ve turuncu renklerde görülen kütle, 75 ışık yılı kadar genişliğe sahipti. Bu devasa yapı, Hubble’a şu şekilde yansıdı:

Süpernovanın ardında kalanlar böyle gözüküyor:

Öte yandan yıldızın ardında bıraktığı tek şey bu kütle de değildi. Bilim insanları, yaptıkları incelemelerde kalıntılarını gördüğümü bu yıldızın, kendi etrafında yüksek hızla dönen bir nötron yıldızı olabileceğini paylaştı. Yıldızın patlaması da bu yüksek hızlı dönüşün bir sonucuydu.

Yüksek kütleye sahip olan yıldız, kendi etrafında hızla dönmesi sonucunda çok yüksek iç basınca sahip oldu ve kendi içine çöktü. Sonuç olarak dev yıldızın çekirdeği patladı.

LMC N49 olarak adlandırılan süpernova, bugüne kadar keşfedilen en parlak süpernova kalıntısı olarak değerlendiriliyor. Kalıntı, ilk olarak 1979 yılında keşfedilmişti. Kalıntının ilk fotoğrafı ise yine Hubble tarafından 2003 yılında çekilmişti. O fotoğraf da şu şekildeydi: