Bir magazin muhabirinin sorusu üzerine "Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar'a, sosyal medyada çok sert tepkiler verildi.

Alım gücünün çok sert düştüğü şu günlerde halk yoksullukla boğuşurken Hülya Avşar tepki toplayan cümleler sarf etti.

Bir muhabirin ekonomi sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" cevabını verdi.

Avşar'ın bu cevabı üzerine sosyal medya kullanıcıları yaptığı paylaşımlarda sert tepkiler gösterdi.

Kendisini destekleyen bir Twitter kulllanıcısı:

Hülya Avşar'ın, birkaç yıl önce, yeğenine ait olan bir "simit sarayı"nın açılışına katılarak simit yediği fotoğraflar sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı.