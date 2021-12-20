Şahan Gökbakar: Bu da Son Tweetim Olsun Dostlar...

Gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, güncel konularla ilgili tweet atmayı bıraktığını açıkladı. Aldığı karar bazı kullanıcıları memnun ederken bazılarının tepkisine neden oldu...

Türkiye'de son dönemlerde sık sık konuştuğumuz isimlerden bir tanesi Şahan Gökbakar'dı. Ünlü komedyen, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor, kendi düşüncelerini takipçileriyle paylaşıyordu. Ayrıca yaz mevsiminde çıkan orman yangınlarındaki mücadelesi ile de çok konuşulan Gökbakar, şimdi bir karar aldığını duyurdu. Bu karar, komedyenin görüşünü destekleyen takipçilerini üzecek türden.

Twitter'dan bir açıklama yapan Şahan Gökbakar, bundan sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmayacağını söyledi. Bir daha güncel tweetler atmayacağından söz eden komedyen, gelen olumsuz yorumlardan ciddi anlamda rahatsız olmuş gibi görünüyor...

İşte Şahan Gökbakar'ın açıklaması

Bu da son tweetim olsun dostlar.Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim."Ben rahatım" deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum icin. Bu kadar.Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla...

Şahan Gökbakar, bugüne dek Türkiye'nin gündemine oturan her mesele ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar kimileri tarafından desteklenirken, kimileri tarafından tepkiyle karşılaşmıştı. Gökbakar'ın son dönemlerde yaptığı açıklamalara baktığımızda, ekonomiye odaklandığını ve içinde bulunduğumuz durumu sorguladığını görüyoruz.

Şahan Gökbakar'ın Twitter'daki açıklaması, kullanıcılar tarafından da ilgi gördü. Pek çok kişi, bu kararın doğru olmadığını çünkü herkesin düşüncesini dile getirmesi gerektiğini söyledi. Kimileriyse Gökbakar'ın "muhalif" kimliğinden rahatsız olmuş gibi görünüyor. Zira bazı paylaşımlarda, herkesin yalnızca işini yapması gerektiği belirtiliyor.

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımına yapılan yorumlar