Dalgıç kıyafetlerinizi giyin; büyüleyici, devasa, zeki, açgözlü ve bir o kadar da korkutucu özelliklere sahip Humboldt kalamarlarının gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.

Denizlerin gizemli sakinlerinden Humboldt kalamarları, sadece etobur bir deniz yaratığı değil, âdeta suda giden füzeler. Onları ilginç kılan özellikleri ise yalnızca fiziksel değil.

Birazdan detaylarına ineceğimiz, "jumbo kalamar" olarak da bilinen Humboldt kalamarının zekâsını ve sosyal davranışlarını öğrenince siz de hayrete düşeceksiniz. Haydi başlayalım.

Humboldt kalamarı, açgözlü bir etoburdan çok daha fazlası…

Humboldt kalamarları, 2.5 metreye kadar uzanabilen boyutlarının yanı sıra 50 kilo ağırlığa kadar çıkabiliyorlar. Diğer kafadanbacaklılar gibi onun da çok iyi gelişmiş bir sinir sistemi var ve vahşi doğada diğer omurgasız türlerinde görülmeyen iletişim ve iş birliğine dayalı avlanma gibi sosyal davranışlar sergiliyorlar.

1500’e yakın bireyden oluşan sürüler hâline seyahat eden Humboldr kalamarları, derilerinin ve renklerini değiştirerek birbirleriyle görsel ipuçları aracılığıyla iletişim bile kuruyorlar. Hatta sinirlendiğinde parlak kırmızı renkte yanıp sönebiliyorlar! 28 renge kadar ulaşabilen bu değişimlerin geçiş hızı, insan gözünün göremeyeceği kadar hızlı gerçekleşiyor.

Âdeta suda giden füzeler!

Saatte 24.140 km hıza ulaşabilen ve inanılmaz derecede çevik olan bu canlılar, birçok deniz yırtıcısına karşı kendilerini koruyabiliyorlar. Onları asıl tehlikeli yapan şey ise zekâları ve silahları…

8 kol ve 2 dokunaçla donanmış olan bu hayvanların ağızları, sırtlanların çenesinden bile daha güçlü. Ayrıca kollarının içinde jilet gibi keskin, minik dişleriyle kurbanlarının etini kolayca kesip parçalayabiliyorlar.

Avlarını ise genellikle küçük balık türleri, yengeçler, ıstakozlar, karidesler, planktonlar, küçük köpek balıkları ve diğer kalamarlar ile kafadan bacaklılar oluşturuyor.

Birbirinden ilginç özellikleri bir arada barındıran bu canlıların ömürleri epey kısa.

Son derece meraklı ve sorgulayıcı hayvanlar olmalarının yanı sıra dalgıçlarla karşılaştıklarında arkadaş canlısı ve meraklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Tabii tehlike sezdiklerinde dalgıçların kıyafetlerini kancalarıyla yırttıklarına dair örnekler de yok değil…

Bu güçlü ve zeki deniz omurgasızlarının ömürleri ise yalnızca 1-2 yıl. Kısa yaşamları boyunca ise bir düzineden fazla çoğalabiliyorlar. İç döllenme yoluyla üreyen Humboldt kalamarları, 20 milyondan fazla yumurta bırakabiliyor!

Peki nerede yaşıyor bu meraklılar?

Normalde Güney Amerika’nın bir ucundan Kaliforniya’nın orta kıyısına kadar nispeten ılık sularda yaşayan Humboldt kalamarlarının yaşam alanları epey genişledi ve Alaska’ya kadar uzandılar.

Bir zamanlar bu bölgelerdeki sulara yanaşmayan hayvanların artık o taraflara gidiyor oluşu, okyanus koşullarında bir değişiklik olabileceğine işaret ediyor çünkü Humboldt kalamarları son derece yetenekli birer yırtıcılar.

Okyanusun 200-700 metre derinliklerinde yaşadıkları için bu gizemli deniz canlıları üzerinde henüz yeterince araştırmaya ve bilgiye sahip değiliz. Bu gibi başka canlıları da öğrenmek isterseniz yorumlarda fikir belirtebilirsiniz!

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