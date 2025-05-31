Xiaomi, üst düzey özelliklerle donattığı yeni güvenlik kamerası "Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition"ı duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı kamera, yapay zekâ desteği ile kurulduğu bölgeleri başarıyla koruyacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünleri kategorisine yeni bir ürün daha ekledi. Bir güvenlik kamerası olarak karşımıza çıkan "Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition" isimli ürün, dikkat çeken özellikleri aşırı uygun fiyata sunuyor oluşu ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Peki Xiaomi'nin dış mekânlar için tasarladığı güvenlik kamerası, hangi özelliklerle donatıldı?

Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition, 3K çözünürlükte görüntü sunan bir çift kamera ile donatıldı. f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan bu kameralar, farklı ışık senaryolarında mümkün olan en iyi sonucu vermek için özel olarak tercih edildiler. Biri hareketli diğeri ise sabit olan kameralardan sabit olan, yapay zekânın desteği ile bir nesneyi veya kişiyi tanımlıyor. Hareketli kamera ise bu kişi veya nesneyi takip etmeye başlıyor.

Karşınızda Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition

Xiaomi'nin akıllı güvenlik kamerası, Wi-Fi 6'ya ek olarak Ethernet portu ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihaz içerisinde çalışan yapay zekâ algoritması olası hareket ve risklerde gerçek zamanlı uyarıların yanı sıra, bölgeden aldığı görüntünün kısa bir klibini gösterebiliyor. Yüksek hassasiyetli bir mikrofon ve dahili bir hoparlöre de ev sahipliği yapan kamera, caydırıcılık için ses ve ışık alarmlarını tetikleyebiliyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition, 3 Haziran itibarıyla resmî olarak satışa sunulacak. Şimdilik Çin pazarında ön siparişe açılan güvenlik kamerası, sadece 40 dolar karşılığında satın alınabilecek.