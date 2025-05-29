Android 16 güncellemesi için geri sayım başladı. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Google'ın Pixel serisi telefonlarına Haziran ayında gelmesi beklenen Android 16, kısa süre sonra bazı Xiaomi telefonlarına da gelecek. Tabii tamamına değil.
Bazı Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri artık yazılım desteğinin sonuna geldiği için Android 16 güncellemesini alamayacak. Biz de yazılım desteği ömrünü doldurmuş ve Android 16 güncellemesini alamayacak olan cihazları sizler için listeledik.
Android 16 güncellemesi alamayacak Xiaomi cihazlar
Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
Redmi
- Redmi Note 12 (LTE/5G)
- Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 12 (LTE/5G)
- Redmi 12C
- Redmi A2
- Redmi A2+
POCO
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X5
- POCO X5 Pro
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO C65
- POCO C55
- POCO C51
Tekrar belirtelim, Xiaomi henüz hangi modellerin güncelleme alacağını resmî olarak açıklamadı. Bu liste, firmanın telefonlarına yönelik vaat ettiği yazılım güncellemesi süresine göre hazırlandı. O yüzden cihazınız listede olsa bile resmî duyuruyu beklemekte fayda var.
Keza güncelleme ömrünü doldurmuş cihazlar küçük HyperOS güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerini bir süre daha almaya devam edecek.
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