Yakında gelecek Android 16 güncellemesini alamayacak Xiaomi çatısı altında piyasaya sürülen Xiaomi, Redmi ve POCO model cihazları sizler için listeledik.

Android 16 güncellemesi için geri sayım başladı. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Google'ın Pixel serisi telefonlarına Haziran ayında gelmesi beklenen Android 16, kısa süre sonra bazı Xiaomi telefonlarına da gelecek. Tabii tamamına değil.

Bazı Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri artık yazılım desteğinin sonuna geldiği için Android 16 güncellemesini alamayacak. Biz de yazılım desteği ömrünü doldurmuş ve Android 16 güncellemesini alamayacak olan cihazları sizler için listeledik.

Android 16 güncellemesi alamayacak Xiaomi cihazlar

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Redmi

Redmi Note 12 (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Redmi 12 (LTE/5G)

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

POCO

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO M5

POCO M5s

POCO C65

POCO C55

POCO C51

Tekrar belirtelim, Xiaomi henüz hangi modellerin güncelleme alacağını resmî olarak açıklamadı. Bu liste, firmanın telefonlarına yönelik vaat ettiği yazılım güncellemesi süresine göre hazırlandı. O yüzden cihazınız listede olsa bile resmî duyuruyu beklemekte fayda var.

Keza güncelleme ömrünü doldurmuş cihazlar küçük HyperOS güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerini bir süre daha almaya devam edecek.